Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü

26.06.2022 11:35

Rus ordusu bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev'e art arda füze saldırısı düzenledi. Füzelerden birinin isabet ettiği binada yangın çıktı, enkazda kalan 7 yaşındaki kız çocuğu ise sağ kurtarıldı.

Rus ordusu, Ukrayna işgalinin 123. gününde başkent Kiev'in Shevchenkivskyi semtine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna Acil Servisi'ne göre, Rus füzesinin Kiev'in Shevchenkivskyi semtindeki 9 katlı bir apartmana düşmesinin ardından binanın çoğu katı yıkıldı ve yangın çıktı.

ENKAZDA KALAN ÇOCUK KURTARILDI

Rus füzesinin isabet ettiği apartmanın enkazından 7 yaşında kız çocuğunun kurtarıldığı belirtildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Shevchenkivskyi semtindeki bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki bir kız çocuğu kurtarıldı. O yaşıyor. Arama kurtarma ekipleri şimdi annesini kurtarmaya çalışıyor" dedi.

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu! Art arda füzeler ateşlendi, ortalık yangın yerine döndü - Son Dakika
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