Rusya, Ukrayna\'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi

Ukrayna'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırının ardından Rusya, bu eylemin karşılıksız kalmayacağını ve Ukrayna'yı hedef alan saldırılarına misilleme yapacaklarını belirtti. Belgorod'daki saldırının yanı sıra, Rusya, Ukrayna'yı içinde NATO; görevlilerinin olduğu bir oteli hedef almakla suçladı.

Bu açıklamalar, taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırabilir.

Rusya, Ukrayna'nın 20 kişinin öldüğü Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın Belgorod şehrinde NATO görevlileri ile dolu olan bir oteli de vurduğunu iddia ederek bu saldırının kesinlikle karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Ukrayna, Rus'yanın Ukrayna'nın bir çok şehrine yaptığı füze saldırısı sonucu 39 kişinin öldüğünü açıklamasından sonra geldi.

Belgorod, Ukrayna sınırından yaklaşık 30 kilometre (19 mil) uzakta bulunuyor ve Moskova'ya göre Kiev güçlerinin gelişi güzel yaptığı saldırılara maruz kalıyor.

Görüntülerde, şehir merkezinde enkazla dolu bir cadde ve yanmış arabalardan yükselen duman görülüyordu.