 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi

Rusya, Ukrayna'nın 20 kişinin öldüğü Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Ayrıca, Ukrayna'nın NATO görevlileri ile dolu olan bir oteli de vurduğunu iddia ederek, bu saldırının kesinlikle karşılıksız kalmayacağını söyledi. Bu iddialar, Ukrayna'nın Rusya'nın Ukrayna'nın birçok şehrine yaptığı füze saldırısı sonucu 39 kişinin öldüğünü açıklamasından sonra geldi.

Rusya, Ukrayna\'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi
31.12.2023 - 15:10,  Güncelleme: 15:16
Abone Ol

Ukrayna'nın Belgorod şehrine düzenlenen saldırının ardından Rusya, bu eylemin karşılıksız kalmayacağını ve Ukrayna'yı hedef alan saldırılarına misilleme yapacaklarını belirtti. Belgorod'daki saldırının yanı sıra, Rusya, Ukrayna'yı içinde NATO; görevlilerinin olduğu bir oteli hedef almakla suçladı.

Bu açıklamalar, taraflar arasındaki gerilimi daha da tırmandırabilir.

Rusya, Ukrayna'nın 20 kişinin öldüğü Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Rusya ayrıca Ukrayna'nın Belgorod şehrinde NATO görevlileri ile dolu olan bir oteli de vurduğunu iddia ederek bu saldırının kesinlikle karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Ukrayna, Rus'yanın Ukrayna'nın bir çok şehrine yaptığı füze saldırısı sonucu 39 kişinin öldüğünü açıklamasından sonra geldi.

Belgorod, Ukrayna sınırından yaklaşık 30 kilometre (19 mil) uzakta bulunuyor ve Moskova'ya göre Kiev güçlerinin gelişi güzel yaptığı saldırılara maruz kalıyor.

Görüntülerde, şehir merkezinde enkazla dolu bir cadde ve yanmış arabalardan yükselen duman görülüyordu.

Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi
Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR

Ukrayna, Rusya, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi - Son Dakika


15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02
Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50
CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz 'Seçimler' deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı

Son Dakika
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
12:50 CHP lideri Özel'den yeni yıl mesajı! İlk hedefimiz "Seçimler" deyip Cumhur İttifakı'na oy verenlere çağrı yaptı
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 16:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna'nın Belgorod şehrinde yaptığı saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement