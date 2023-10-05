Rusya, Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Rusya, Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Son Güncelleme: 05.10.2023 16:46

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1 yıldan fazla süredir hız kesmeden devam ediyor. Rusya'nın Harkov'un Groza köyündeki bir bakkala düzenlediği saldırıda 48 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğu ifade ediliyor. Askeri yetkililer saldırı sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşta gerilim bir dakika olsun düşmüyor. Yüzlerce insanın öldüğü, milyonlarca insanın göç etmeye zorlandığı savaşta bugün de kan donduran bir saldırı gerçekleşti. Rusya lideri Putin'in talimatıyla Rusya ordusu, Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanına saldırı düzenledi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Askeri yetkililer ölenlerin arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğu kaydetti.

BAKKAL DÜKKANI VE KAFE BOMBALANDI

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ülkenin kuzeydoğusundaki bir köye düzenlediği saldırıda bir bakkal dükkanın hedef olduğu ve saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rusya, Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

DEVLET YETKİLİLERİNDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Andrii Yermak ve Kharkiv Valisi Oleh Syniehubov, öğleden sonra Groza köyündeki bir bakkal dükkanın ve kafenin bombalandığını duyurdu.

Rusya, Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

ÖLENLERİN ARASINDA 6 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK DA VAR

Syniehubov hayatını kaybeden 49 kişi arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğunu, yaralanan çok sayıda vatandaş arasında da çocukların bulunduğunu ifade etti.

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Son Dakika Dünya Rusya, Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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