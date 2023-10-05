Rusya, Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanı vurdu! 48 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde başlayan savaşta gerilim bir dakika olsun düşmüyor. Yüzlerce insanın öldüğü, milyonlarca insanın göç etmeye zorlandığı savaşta bugün de kan donduran bir saldırı gerçekleşti. Rusya lideri Putin'in talimatıyla Rusya ordusu, Ukrayna'nın Harkov şehrindeki bir bakkal dükkanına saldırı düzenledi. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Askeri yetkililer ölenlerin arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğu kaydetti.

BAKKAL DÜKKANI VE KAFE BOMBALANDI

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın ülkenin kuzeydoğusundaki bir köye düzenlediği saldırıda bir bakkal dükkanın hedef olduğu ve saldırıda 49 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalemi Andrii Yermak ve Kharkiv Valisi Oleh Syniehubov, öğleden sonra Groza köyündeki bir bakkal dükkanın ve kafenin bombalandığını duyurdu.

ÖLENLERİN ARASINDA 6 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK DA VAR

Syniehubov hayatını kaybeden 49 kişi arasında 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun da bulunduğunu, yaralanan çok sayıda vatandaş arasında da çocukların bulunduğunu ifade etti.