Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük - Son Dakika
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Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

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ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için izin vermesinin ardından ilk saldırı gerçekleşti. Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın füzelerle saldırdığı ve 6 füzeden 5'inin düşürüldüğü bildirildi. ABD'nin Ukrayna'ya izin vermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik bir imza geldi. Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

19.11.2024 15:12
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ABD yapımı Ordu Taktik Füze Sistemlerini (ATACMS) Rus topraklarında kullanma izni verdi. Biden'ın izin vermesinin ardından Ukrayna tarafından Rusya'ya ilk saldırı gerçekleştirildi. Ukrayna Savunma Kuvvetleri ilk kez ATACMS balistik füzelerini kullanarak Rus topraklarına saldırı düzenledi.

UKRAYNA, ABD FÜZELERİYLE RUSYA'YI VURDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Bryansk bölgesindeki bir unsura 6 balistik füze fırlattığı belirtildi.

CAN KAYBI VE HASAR YOK

Füzelerin, S-400 ve "Pantsir" hava savunma füze sistemleriyle engellendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Doğrulanan bilgiye göre, saldırıda Amerikan yapımı ATACMS operasyonel taktik füzeleri kullanıldı. Bunlardan 5'i düşürüldü, 1'i hasar gördü. Bunun parçaları, Bryansk bölgesindeki bir askeri tesisin teknik bölgesine düştü ve yangın çıktı. Yangın söndürüldü. Can kaybı ve hasar yok."

ATACMS NEDİR?

Süpersonik bir taktik balistik füze türü olan ATACMS, ABD savunma şirketi Ling-Temco-Vought (LTV) ve F-35 savaş jetlerini de üreten Lockheed Martin tarafından tasarlandı. ATACMS füzeleri katı yakıt kullanıyor. 4 metre uzunluğunda ve 610 mm çapında, en uzun menzili 300 kilometreye kadar çıkıyor. Füzeyi Ukrayna için önemli kılan da bu menzilleri. Her ATACMS füzesinin maliyeti yaklaşık 1,5 milyon dolar.

ATACMS katı roket itici ile beslenir ve yüksek hız ve yüksek açıyla geri dönmeden önce atmosfere doğru balistik bir yol izler, bu da onları engellemeyi zorlaştırır. İki farklı tipte savaş başlığı taşıyacak şekilde yapılandırılabiliyorlar. Birincisi, geniş bir alanda daha hafif zırhlı birimleri yok etmek için tasarlanmış yüzlerce bombacıkla donatılmış bir kümeden oluşuyor. Bunlara park edilmiş uçaklar, hava savunmaları ve asker yoğunlukları dahil olabiliyor.

İLK KEZ 1991'DE KULLANILDI

İkinci tür, sertleştirilmiş tesisleri ve daha büyük yapıları yok etmek için tasarlanmış 225 kg'lık yüksek patlayıcı bir varyantı olan tek bir savaş başlığı. ATACMS'ler ilk olarak 1991 Körfez Savaşı'nda kullanıldı. ABD Ordusu şu an ATACMS füzeleri 500 km'ye kadar çıkabilen daha hızlı, daha ince bir silah olan yeni nesil Hassas Vuruş Füzesi ile değiştiriyor.

PUTIN'DEN KRİTİK İMZA

ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin verdiği yönündeki haberlerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dünyayı ürküten bir imza geldi. Putin ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5\'ini düşürdük

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Son Dakika Dünya Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz:
    batının oyununa gelme ukrayna putin ne yapsa yeridir şimdi ne olacak 53 9 Yanıtla
  • Mehmet Dagdelen:
    Başarılar Rusya 36 3 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    ulan bitirin atık şu savaşı yaa 31 1 Yanıtla
  • Volkan null:
    beter ol uranina 23 5 Yanıtla
  • turgay can:
    Adam ne yapsın toprağını savaşmadan mı versin. 15 2 Yanıtla
  • Melike:
    tebrikler 15 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Puding şimdi duman edecek Ukrayna yı 14 1 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Görünürde Ukrayna ile savaşıyor ama gerçeği tüm Avrupa ülkeleriyle savaşıyor Avrupa ülkeleri Ukrayna ya maddi manevi lojistik istihbarat askeri teçhizat hava desteği gbi konularda tam destek veriyor özetle Rusya zor bir süreçten geçiyor bazı boş boğaz yorumcuların vur kır dök yap et yada yapamaz edemez gibi yorumları kreş çocuğu zekasıyla yapılmış yorumlar VLİDAMİR PUTİN. Yaşayan en başarılı otoriteli ve güçlü liderdir kim ne derse desin 5 1 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Belli ki maleseff 3. dünya savaşı yükleniyor birileri tarafından Allah ülkemizi korusun 0 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Ne olur kievi havaya uçur 0 0 Yanıtla
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