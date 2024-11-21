Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Dünya

Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

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Ukrayna'nın ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlatmasının ardından Moskova yönetiminin ne yanıt vereceği merak konusuydu. Ukrayna Hava Kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Savaşın başından bu yana ilk defa Rusya bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzeler kullandı.

21.11.2024 11:35  Güncelleme: 12:00
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İngiltere, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzelerini kullanmasını onaylamıştı. Bu konu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'nın Rus hedeflerine ATACMS füzeleri ateşlemesine onay vermesinin ardından bu hafta Brezilya'da düzenlenen G20 liderler zirvesinde gündeme gelmişti.

İZİN VERİP VERMEYECEKLERİ MERAK KONUSUYDU

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu adımı açıkça desteklememiş, bu da hükümetin Storm Shadow'un kullanımına izin verip vermeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

ASKERİ DESTEĞİ ARTIRMA ÇABASI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski uzun süredir Batılı ülkelere Rusya'daki hedefleri vurmak için uzun menzilli füzelerin kullanılması dahil olmak üzere askeri desteği artırma çağrısında bulunuyordu.

RUSYA'YI İNGİLİZ YAPIMI FÜZELELERLE VURDULAR

Ukrayna bu gelişmelerin ardından ilk kez Rusya içindeki askeri hedeflere İngiliz Storm Shadow füzeleri fırlattı. Füze saldırısı, Ukrayna'nın Rusya'ya Amerikan yapımı ATACMS füze saldırısının ardından gelmişti.

PUTİN'İN KARŞILIĞI OLDUKÇA SERT OLDU

Ukrayna'nın düzenlediği saldırıya çok sert bir yanıt karşılık vereceği konuşulan Putin'den beklenen hamle bugün geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın kıtalararası balistik füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Savaşın başından bu yana Rusya'nın ilk defa bu kadar güçlü ve uzun menzilli füzeler kullandığı ifade edildi.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ FÜZEYİ DÜŞÜRDÜ"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Dnepr şehrinin çeşitli tiplerde füzelerle saldırıya uğradığını bildirdi. Kiev kaynakları bunlar arasında kıtalararası balistik füze, Kinzhal aerobalistik füzesi ve 7 Kh-101 seyir füzesi olduğunu duyurdu. Kiev'e göre hava savunma sistemleri altı Kh-101 füzesi düşürmeyi başardı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin raporunda, "Diğer füzeler önemli bir hasar vermedi" denildi.

Dnipropetrovsk OVA başkanı, bugün erken saatlerde, Rusların Dnepro'daki büyük füze saldırısı sonucunda bir endüstriyel işletmede yıkım ve iki yerde yangın çıktığını söyledi. Dnepro Belediye Başkanı Boris Filatov ise bombardımanın engelliler için rehabilitasyon merkezi binasına zarar verdiğini kaydetti. Filatov, merkezin kazan dairesinin yıkıldığını ve pencerelerinin kırıldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Dinyeper'e düzenlenen füze saldırısına ilişkin haberlere ilişkin yorum yapmadı.

Rusya, Ukrayna\'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Uluslararası İlişkiler, Politika, Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa uzun:
    Boş işler savaşmayın sevişin 47 3 Yanıtla
  • Aa:
    bugün böyle yarın bir üstü diğer gün bir üstü daha derken nükleer geliyor 32 4 Yanıtla
  • Hakan Kuvvet:
    Putin emice nın bir an önce Avrupa uşağı zelnski nın ipini çekmesi lazım 19 2 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    bu dünya Kanuniye bile kalmamış neyin derdindesiniz neyin kafasını yaşıyorsunuz anlamadım. 10 1 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Ölümlü dünya Avrupa ülkeler silah satmak için sizleri kaza getiriyorlar burada gazana yapan Avrupa ülkeleri silah satarak vazgeçin şu kan dökmeyi hiç birimeze kalmayaca bu dünya 7 2 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    rusya bitik ülke 1 6 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kh 101 birim fiyatı 13milyon dolarmış..şuna bak ya ..ekonomik krizden çıkma yollarından birisi dünya savaşıdır.1929 krizi sonrasıdaki 2.dünya savası nedeni ekonomik krizdir..özetle 3.dünya savaşı illa çıkacak..hem nüfus düşürmek hemde ekonomiyi akabinde canlandırmak için..malesef cok üzücü 2 1 Yanıtla
  • Yasar Akyuz:
    Yiyin birbinizi 33 şehidimizi unutmadık unutmayacağız. Bizim bizden başka dostumuz yok 2 0 Yanıtla
  • ömer tektaş:
    askeri operasyonlar ne zaman savaşa dönerse Putin o zaman kazanır bu oyunu 0 0 Yanıtla
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