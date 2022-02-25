Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, şehirlerde art arda patlamalar meydana geliyor. Rus ordusu sivillere füzelerle saldırıyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin "Rus sabotajcıları başkent Kiev'e girdi" açıklamasının ardından bölgedeki gelişmeleri tüm dünyaya aktaran Kırımlı gazeteci Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, çarpıcı bir görüntü paylaştı.
Son Dakika › Dünya › Rusya, Ukraynalı askerlerin üniformasını giydirdiği sabotajcıları Kiev'e soktu - Son Dakika