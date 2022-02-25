Rusya, Ukraynalı askerlerin üniformasını giydirdiği sabotajcıları Kiev'e soktu - Son Dakika
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Rusya, Ukraynalı askerlerin üniformasını giydirdiği sabotajcıları Kiev'e soktu

25.02.2022 11:51
Rusya, Ukraynalı askerlerin üniformasını giydirdiği sabotajcıları Kiev'e soktu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ikinci gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Başkent Kiev'i ele geçirmeye çalışan Rusya, Ukrayna askeri üniformasını giydirdiği sabotajcıları kente soktu. Ukrayna ise kente giren bu silahlı grupları imha etmeye çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün sabah saatlerinde, Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını duyurdu. Putin'in açıklamasının ardından Rus kuvvetleri, başkent Kiev'e kadar geldi. Kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, şehirlerde art arda patlamalar meydana geliyor. Rus ordusu sivillere füzelerle saldırıyor.

ZELENSKİ: RUS SABOTAJCILAR KİEV'E GİRDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin "Rus sabotajcıları başkent Kiev'e girdi" açıklamasının ardından bölgedeki gelişmeleri tüm dünyaya aktaran Kırımlı gazeteci Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, çarpıcı bir görüntü paylaştı.

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