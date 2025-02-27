Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı - Son Dakika
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Dünya

Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

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Rusya ve ABD heyetlerinin elçiliklerin açılmasına yönelik toplantısı İstanbul Başkonsolosluğu'nda başladı. Dışişleri Bakan Fidan dün yaptığı açıklamayla İstanbul'da yapılacak zirveye dikkat çekmişti.

27.02.2025 10:39  Güncelleme: 10:59
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Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına bir araya geldi.

Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

LAVROV: BİRİKEN SİSTEMATİK SORUNLAR ELE ALINACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı

FİDAN BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'da görüşme yapacaklarını duyuran ilk isimse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmuştu. Düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurmuştu.

Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul\'daki toplantısı başladı

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, İstanbul, Politika, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Sk 06:
    Adı Hakan ama çözdüğü hiçbir şey yok gidip geliyor başka birşey yok 10 17 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    boş hakan fidan 4 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    türküye getirtmek için para verdi adamlara şaka gibi 4 5 Yanıtla
  • osman şahin:
    EMEKLİ ASUBAY HAKAN BU TOPLANTININ NERESİNDE 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı - Son Dakika
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