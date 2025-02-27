Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul\'daki toplantısı başladı

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Rusya ve ABD heyetleri, büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansına bir araya geldi.

LAVROV: BİRİKEN SİSTEMATİK SORUNLAR ELE ALINACAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı açıklamada, "Diplomatlarımız, eski yönetim döneminde biriken sistematik sorunları ele alacak. Bu sorunlar, büyükelçiliklerin çalışmasını engelleyen hususlarla ilgili. Böyle bir görüşme yarın İstanbul'da yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

FİDAN BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'da görüşme yapacaklarını duyuran ilk isimse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmuştu. Düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurmuştu.