Rusya ve Ukrayna sınırında görülen nükleer bombardıman uçağı korkuya sebep oldu - Son Dakika
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Rusya ve Ukrayna sınırında görülen nükleer bombardıman uçağı korkuya sebep oldu

18.04.2022 17:45

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta Moskova kruvazörünün Neptün füzeleriyle vurularak batmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon farklı bir seviyeye evrildi. Son olarak Ukrayna ve Rusya sınırında uçan uçaklar arasında nükleer bomba taşıma kabiliyeti olan TU-160 tipi bombardıman uçağının bulunması korkuya sebep oldu.

Ukrayna - Rusya arasındaki savaşta 54. gün devam ederken, Birleşmiş Milletler tarafında açıklanan rapora göre ülkede en az 2 bin 72 sivil hayatını kaybetti, 2 bin 818 kişi yaralandı. Öte yandan 4 milyon 934 bin 415 kişi kişi ise komşu ülkelere geçmek zorunda kaldı.

MOSKOVA KRUVAZÖRÜN VURULMASI SONRASI TANSİYON ARTTI

Ukrayna'nın geçtiğimiz günlerde Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait "Moskova" adlı kruvazör gemisini vurarak batırmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon daha da arttı.

Rusya ve Ukrayna sınırında görülen nükleer bombardıman uçağı korkuya sebep oldu

NÜKLEER BOMBARDIMAN UÇAĞI KORKU YARATTI

Bugün ortaya çıkan görüntülerde Batı Rusya'nın Kaluga gölgesi semalarında çok sayıda uçağın uçtuğu görüldü. Rusya ve Ukrayna sınırına yakın bölgede uçan dört savaş uçağı ve bir yakıt ikmal uçağı ile birlikte bir de nükleer bomba taşıma kabiliyeti olan TU-160 tipi bombardıman uçağının bulunması korkuya sebep oldu.

Rusya ve Ukrayna sınırında görülen nükleer bombardıman uçağı korkuya sebep oldu

RUSYA'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Nükleer uçağın uçuşuyla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı henüz bir açıklamada bulunmadı. Rusya'nın son saldırıları son zamanlarda Kyiv ve Lviv şehirlerinde yoğunlaşmıştı.

Rusya ve Ukrayna sınırında görülen nükleer bombardıman uçağı korkuya sebep oldu
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Son Dakika Dünya Rusya ve Ukrayna sınırında görülen nükleer bombardıman uçağı korkuya sebep oldu - Son Dakika


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