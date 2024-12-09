Rusya\'ya kaçan Esad\'a Putin\'den kötü haber

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Netanyahu, Esad\'ın devrilmesine çok sevindi! İlk açıklamasında bir de çağrısı var

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Suriye'de Beşar Esad defteri kapandı. Muhaliflerin 27 Kasım'da başlattıkları operasyon 12 günde Esad'ı koltuğundan etti. Kritik kentleri sırasıyla alan silahlı muhalifler, en son başkent Şam'a dayandı. Şam'ı da kısa sürede ele geçiren muhalifler, 61 yıllık Baas rejimini devirdiklerini duyurdu.

BEŞAR ESAD MOSKOVA'YA ULAŞTI

Şam'ı da kaybeden Esad'ın Rusya'da olduğu ortaya çıktı. Rusya, ailesiyle birlikte Moskova'ya ulaşan Esad'a sığınma hakkı da teklif etti.

ESAD'A KÖTÜ HABER

Kremlin'den yapılan bir açıklama ise Esad'ın canını sıkacak cinsten. Beşar Esad'a siyasi sığınma hakkı verilmesi kararını bizzat Vladimir Putin'in verdiği belirtilen açıklamada, "Suriye'de olanlar yalnızca Rusya'yı değil tüm dünyayı şaşırttı." denildi. Açıklamada Putin'in resmi programında Esad ile bir görüşme olmadığı da belirtildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad, başkentten kaçtı. Suriye Milli Ordusu da (SMO) Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi. Esad'ın çekilirken teröristlere bıraktığı Münbiç ilçesinin tamamında kontrolü sağlayan SMO, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi.