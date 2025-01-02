Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar - Son Dakika
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Dünya

Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar

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Suriye'de muhaliflerin yönetimi ele geçirmesinin ardından Rusya'ya kaçan devrik lider Beşar Esad'a suikast girişiminde bulunulduğu iddia edildi. İngiliz basını Esad'ın Moskova'da zehirle öldürülmeye çalışıldığını aktarırken Moskova yönetiminde ses getiren iddiaya henüz yanıt gelmedi.

02.01.2025 09:49  Güncelleme: 10:00
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Silahlı muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Vladimir Putin'in desteğiyle Rusya'ya kaçan Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü.

ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE ÖKSÜRMEYE BAŞLADI

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Esad'a Moskova'da suikast girişiminde bulunuldu. Zehirle öldürülmeye çalışılan Esad'ın tıbbi yardım istediği ve hemen ardından "şiddetli bir şekilde öksürmeye ve boğulmaya" başladığı iddia ediliyor.

"İNANMAK İÇİN HER TÜRLÜ NEDEN VAR"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan askeri kaynak, "Bir suikast girişiminin yapıldığına inanmak için her türlü neden var" dedi.

VÜCUDUNDA ZEHİR TESPİT EDİLDİ

Esad'ın evinde tedavi altına alındığı ve durumunun pazartesi günü stabilize olduğu belirtilirken yapılan testlerde vücudunda zehir olduğu ifade edildi. Habere ilişkin İngiliz gazetesi tarafından herhangi bir resmi kaynak belirtilmezken Rusya'dan da olay iddiaya yanıt gelmedi.

Rusya\'ya kaçan Esad\'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar

Güvenlik, Politika, Moskova, Suriye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'ya kaçan Esad'a suikast girişimi: Zehirle öldürmeye çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • barış özcan:
    Ülkenin anasını ağlatıp, parasını çalıp kaçmış tabiki bir cezası olacak. Ama bugün ama yarın, adalet tecelli edecektir. 79 11 Yanıtla
  • rıza gülgeldi:
    dünya kimseye kalmamıştır ey zalimler 60 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Emperyalistlerin ışığında yol alan İlahi adaletin karanlığına gömülür. 49 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Buda gidici 48 4 Yanıtla
  • Oooo:
    Yok öyle hemen ölmemeli İt gibi titreyerek yaşayan ölü olacak! 33 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    umarım 25 5 Yanıtla
  • Mehmet öz:
    alma mazlumun ahını çıkar…………. 18 4 Yanıtla
  • İsmail Kalpan:
    hemen geberbe yaşattığı yaşa bunu okyanusun ortasina bir tekne iki kürek ile birakacaksin içine açlıktan 3 5 günde ölmesin diye yiyecek koyacaksin kıyıya ulaşmak için kürek çekip dursun günün Nemrut u 5 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    yaşatmazlar 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Max 2 sene yaşar 1 0 Yanıtla
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