Esad\'ın Rusya\'daki serveti dudak uçuklattı

Dünya

27 Kasım'da operasyonlara başlayan HTŞ önderliğindeki silahlı muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdi. Muhaliflerin Şam'a gelmesinin ardından Beşar Esad, ailesiyle birlikte apar topar Rusya'ya kaçtı. Esad'ın Rusya'ya 135 milyar dolarlık bir servetle gittiği öne sürüldü.

Esad'ın sığınmasının ardından Rusya'dan kritik açıklamalar geldi. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Esad'ın Rusya'ya ne zaman geldiği ile ilgili soruyu yanıtsız bıraktı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in resmi programlarında Esad ile görüşme planı olmadığını duyurdu.

İNGİLİZLERDEN 2 MİLYAR DOLARLIK NET SERVET İDDİASI

Kaçak olan Esad ailesiyle ilgili İngilizlerden ise dikkat çeken iddialar geldi. Beşar Esad şu anda eşi Esma ve üç çocuğu Hafez (24), Kerim (21) ve Zain (22) ile birlikte Rusya'da bulunuyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, Dışişleri Bakanlığı'nın Esad ve eşinin dünya çapında çeşitli banka hesapları, paravan şirketler ve gayrimenkul girişimleri arasında dağılmış yaklaşık 2 milyar dolarlık bir net servete sahip olduğunu tahmin ettiğini, dolayısıyla büyük olasılıkla hala büyük miktarda paraya erişimlerinin olduğunu iddia etti.

Daily Mail ayrıca, Esad ailesinin Moskova'da en az 20 daireye sahip olduğunu ve bunların değerinin yaklaşık 40 milyon dolar olduğunu, Esad'ın amcası Muhammed Makhlouf'un son on yılda Moskova'da Rus hükümetindeki bakanların ve zengin Rus iş adamlarının da yaşadığı özel bir komplekste 18 lüks daire satın aldığını öne sürdü. Esadlar'ın bu dairelerden birinde veya Putin tarafından tahsis edilen güvenli bir yerde yaşadığı düşünülüyor.

ESAD AİLESİ RUSYA'YA YABANCI DEĞİL

Esad ailesi, önceden Rusya'da yaşamamış olsalar bile, Moskova'ya uzun zamandır aşinalar. Esad, Putin ve diğer Rus yetkililerle görüşmek için birçok kez Rusya'ya ziyarette bulunmuştu. Esad'ın en büyük oğlu Hafez, üniversiteyi de Rusya'da okudu ve hatta tezini Rusça yazdı. Geçtiğimiz yıl Esad'ın eşi Esma, oğlunun mezuniyet törenine katılmak için Rusya'ya gelmişti.