Rusya yanlısı Ukraynalı milletvekili Shufrych, mevzileri fotoğrafladığı iddiasıyla gözaltında - Son Dakika

Rusya işgalinin 9. gününde de devam ettiği Ukrayna'da Rus yanlısı milletvekili Nestor Shufrych, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerini fotoğrafladığı için gözaltına alındı.

KATILDIĞI PROGRAMDA GAZETECİDEN TOKAT YEMİŞTİ

Shufrych, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında bir gazeteciden tokat yemesiyle gündem olmuştu. Eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve eski Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko'nun da katıldığı programda, gazeteci Yuriy Butusov, Rusya yanlısı Muhalefet Platformu-For Life'ın Milletvekili Nestor Shufrych'in söylediklerine sinirlenerek tokat attı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Shufrych'in de tokada karşılık vermesiyle ikili canlı yayında tekme tokat kavga etti. Yere düşüp yuvarlanan gazeteci ve milletvekilini yayındaki diğer konuklar ve program sunucuları ayırdı.