Rusya'yı sarsan suikast! Putin'e yakın isim öldürüldü

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Rusya'nın ileri gelen füze bilimcilerinden Mikhail Shatsky, başkent Moskova'da bulunan bir parkta bir Ukraynalı suikastçı tarafından vurularak yaşamını yitirdi.

Mars Tasarım Bürosu'nda Baş Tasarımcı Yardımcısı görevini yürüten Shatsky, Rus askeri endüstrisi için yerleşik güdüm sistemleri geliştiren önemli bir uzmandı.

Kremlin'in sekiz mil güneydoğusunda yer alan Kotelniki'de kimliği belirsiz bir Ukraynalı tim tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

PUTİN'E YAKIN BİR İSİMDİ

Shatsky, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında kullanılan Kh-59 seyir füzesinin Kh-69 modeline yükseltilmesi için çalışmalarını sürdürmüştü. Ayrıca Putin'e yakın bir isim olması nedeniyle kaybı Kremlin'de büyük yankı uyandırdı. Sürgündeki Rus gazeteci Alexander Nevzorov, sosyal medya hesabında 'Bugün Moskova'daki Ukraynalı timler başarıya imza attı. Ölen doçent yüzünden yüzlerce masum Ukraynalı hayatı kaybetti" şeklinde tweet attı.

Rusya merkezli APN haber ajansı Putin için çalışan doçentin ölümünü doğruladı. Shatsky'nin cesedi Moskova'da bir parkta karlar içinde yatarken bulunmuştu. Rusya'dan resmi açıklama gelmezken, Ukrayna Savunma İstihbarat Dairesi (GUR), saldırıyı üstlendi.