Rüzgar türbinine çarpan kartal, feci şekilde can verdi

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, yenilenebilir enerji kaynaklarının doğal hayat üzerindeki etkilerini yeniden tartışmaya açtı. Görüntülerde görkemli bir kartalın rüzgar türbinine çarptıktan sonra yere çakılıp öldüğü görülüyor.

Video paylaşımı, çevre koruma ve yenilenebilir enerji savunucuları arasında yoğun tartışmalara neden oldu. Videoda, "çevre dostu" olarak tanıtılan rüzgar türbinlerinin, vahşi kuşlar için ciddi tehlike oluşturduğu iddia ediliyor.

Çevre uzmanları, rüzgar türbinlerinin her yıl yüz binlerce kuşun ölümüne neden olduğunu belirtiyor. Kartallar, şahinler ve hatta nesli tükenmekte olan türlerin de bu türbinlere çarparak hayatını kaybettiği raporlarda yer alıyor.

Rüzgar enerjisi savunucuları ise, fosil yakıtlardan kaynaklanan çevre kirliliğinin kuşlar ve diğer canlılar için çok daha büyük risk oluşturduğunu vurguluyor. Ayrıca, yeni teknolojik gelişmelerle kuş ölümlerini azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtiyorlar.

Amerikan Kuş Koruma Derneği sözcüsü, "Hem iklim değişikliğiyle mücadele etmek hem de kuşları korumak mümkün. Türbinlerin yerleşimi ve tasarımında doğal yaşam alanları dikkate alınmalı" açıklamasında bulundu.

Enerji uzmanları, temiz enerji geçişinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini, ancak bunun doğal hayata en az zarar verecek şekilde planlanmasının önemini vurguluyor. Tartışmaların, her iki tarafın da endişelerini dikkate alan daha kapsamlı çözümler üretilmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.