Sabiha Gökçen\'de Deprem Uyarısı: İniş Yapan Uçaklara \'Deprem\' Bilgilendirmesi

İstanbul'da ardı ardına meydana gelen 3.5, 4.3, 3.7 ve 3.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan uçakların iniş izinleri iptal edildi.

İNİŞ YAPAN UÇAKLARA KULEDEN 'DEPREM' UYARISI

Pist kontrolü için iniş izninin iptal edildiğini uçaklara bildiren Hava Trafik Kontrolörü, 'Ufak bir deprem oldu' şeklinde bilgilendirme yaparak pilotlara durumu açıkladı.

KONUŞMALAR TELSİZ KAYITLARINDA

Bir uçağın pilotu ise, 'Depremin büyüklüğü ve merkezi hakkında bilgi var mı?' sözleri ile bilgi istedi. Kule ile uçaklar arasındaki konuşmalar, telsiz kayıtlarına yansıdı.

NORMALE DÖNÜLDÜ

Havalimanının pistlerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine, uçaklar normal şekilde inişlerini gerçekleştirdi.