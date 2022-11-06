Gençler, telefonlarını dünyanın en ölümcül hayvanının önüne düşürdü! İzleyenler korkutan tir tir titriyor

Safari yaparken telefonlarını düşüren gençleri videosu, sosyal medyada milyonlarca izlenme aldı. Yurtdışında yaşayan gençler, arkadaşlarıyla birlikte Güney Afrika'da safariye çıktı. Ancak yolculuk sırasında beklemedikleri bir olay yaşandı.

TELEFONU ASLANIN ÖNÜNE DÜŞÜRDÜ

Gençlerden biri, safari sırasında fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybetti ve binlerce lira değerindeki telefonunu aslanın önüne düşürdü. Bu anları kayda alan diğer gençler de sosyal medyada paylaştı.

ÇOK SAYIDA YORUM YAPILDI

Kısa sürede viral olan videoya, çok sayıda yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, "Rica etsen telefonu verir gibime geliyor, Oyun istiyor abisi, İn aşağı abi sen gidince korkup kaçacaktır. Kaçmazsa da ünlü olursun, Arkada ceylan var diyip kandırın alın" gibi eğlenceli ifadeler kullandı. Videonun devamında ne olduğu ise bilinmiyor.