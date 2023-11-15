Bakan Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçı Mısır'dan Türkiye'ye nakledilecek

İsrail işgali altındaki Gazze'den Kahire'ye sevk edilen yaralı Filistinlileri ziyaret etmek için Mısır'a giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçının Mısır'dan Türkiye'ye nakledileceğini duyurdu.

26 GAZZELİ HASTA TÜRKİYE'YE SEVK EDİLECEK

Bakan Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıklayarak, "İlk defa Gazzeli olup Mısır'dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA MISIR'DA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser tedavilerinin devamı için Gazze'den Kahire'ye nakledilen çocukları hastanede ziyaret etti. Bakan Koca, "57357 Çocuk Kanser Hastanesi"nde, Gazze'den getirilen kanser hastası çocuklarla buluştu, çocuklara oyuncak hediye etti. Bakan Koca ayrıca Nasır Araştırma Enstitüsü Hastanesi'nde, Gazze'den getirilen yaralıları ziyaretinin ardından, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 48 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 650'sini çocuk ve 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişi öldürüldü. Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

LÜBNAN SINIRINDA TANSİYON YÜKSEK

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.