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Sakarya'da bir şahıs, İsrail'i protesto etmek için fast-food zincirinde çalışanlara saldırdı - Son Dakika

Sakarya'da bir şahıs, İsrail'i protesto etmek için fast-food zincirinde çalışanlara saldırdı

14.11.2023 14:21  - Güncelleme: 14:51

Gazze'de katliam yapan İsrail'e yönelik protestolar dünyanın dört bir yanında devam ederken, Tel Aviv yönetimine destek verdiği iddia edilen ünlü markalar da hedefte. Sakarya'da bir şahıs ''Kahrolsun İsrail'' sloganı atarak fast-food zincirinde çalışanlara saldırırken, o esnada kapıda bekleyen bir kadın ise saldırgana ''Böyle boykot mu olur?'' sözleriyle tepki gösterdi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 39 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi katleden İsrail'e yönelik protestolar da dünyanın dört bir yanında tüm hızıyla sürerken, Türkiye'de de son günlerde İsrail'e destek verdiği iddia edilen ünlü markalar hedefte.

Sakarya'da bir şahıs, İsrail'i protesto etmek için fast-food zincirinde çalışanlara saldırdı

PROTESTOLARIN ADRESİ BU KEZ SAKARYA

İsrail'e yönelik protestolara ilişkin bir görüntü de Sakarya'dan geldi. İsrail'e destek verdiğini öne sürdüğü dünyaca ünlü bir fast-food zincirinde soluğu alan bir şahıs, dükkanda çalışan personele saldırdı.

Sakarya'da bir şahıs, İsrail'i protesto etmek için fast-food zincirinde çalışanlara saldırdı

"KAHROLSUN İSRAİL" DİYEREK ÇALIŞANLARA SALDIRDI

"Kahrolsun İsrail" sloganı atarak fast-food zincirinde çalışanlara saldıran genç yaka paça engellenmek istenirken, kapıda bekleyen genç bir kadının tepkisi ise sert oldu. "Böyle boykot mu olur?" sözleriyle saldırgana çıkışan genç kadın kısa süre sonra kadrajdan çıkarken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde saldırganın arkasından gelen bazı kişilerin de çalışanlara tepki göstermeye devam ettikleri görüldü.

Filistin, Sakarya, İsrail, Gazze, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sakarya'da bir şahıs, İsrail'i protesto etmek için fast-food zincirinde çalışanlara saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da bir şahıs, İsrail'i protesto etmek için fast-food zincirinde çalışanlara saldırdı - Son Dakika
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