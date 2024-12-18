Şam'da ilaç deposunda 20'den fazla ceset bulundu - Son Dakika
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Şam'da ilaç deposunda 20'den fazla ceset bulundu

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Suriye'de silahlı muhaliflerce devrilen Beşar Esad rejimi geride dev bir enkaz bıraktı. Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından neredeyse her noktada bir toplu mezar ortaya çıkarken bu kez Şam'da bir ilaç deposunda 20'den fazla ceset bulundu. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.

18.12.2024 14:06
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Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de toplu mezarlar ve cesetler bulunmaya devam ediyor. Şam'daki Seyyide Zeynep bölgesinde bir depoda aralarında çocukların da olduğu, 20'den fazla kişiye ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulundu. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri inceleme başlattı.

İLAÇ DEPOSUNDA İNCELEME BAŞLATILDI

Sivil Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Ammar Selmo yaptığı açıklamada, Seyyide Zeynep bölgesindeki ilaç deposunda inceleme başlattıklarını söyledi.

Şam'da ilaç deposunda 20'den fazla ceset bulundu

"EKİPLERİMİZ CESETLERİ BELGELEMEYE ÇALIŞIYOR"

Selmo, "Burası bir ilaç deposu olarak görülüyor ancak içinde soğuk hava deposu bulduk. Deponun çürümüş cesetlerin ve iskeletlerin saklandığı bir alana dönüştüğünü gördük. Ekiplerimiz cesetleri belgelemeye çalışıyor. İskeletleri toplayıp kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz" dedi.

Şam'da ilaç deposunda 20'den fazla ceset bulundu

"CESETLERE NELER YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ"

Cesetlere daha sonra DNA testi yapılacağını belirten Selmo, "Burası Seyyide Zeynep bölgesi. Rejim çökmeden önce bu bölge İranlı milislerin karargahıydı. Bir milis gücü hayalin edin bir yeri işgal ediyor ve cesetleri depoda tutuyor. Bu cesetlere neler yaptıklarını bilmiyoruz. Nerede tutuklandılar, nasıl öldürüldüler bilmiyoruz" diye konuştu.

Şam\'da ilaç deposunda 20\'den fazla ceset bulundu

İnsan Hakları, İnceleme, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'da ilaç deposunda 20'den fazla ceset bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şam'da ilaç deposunda 20'den fazla ceset bulundu - Son Dakika
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