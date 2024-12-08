Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada - Son Dakika
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Dünya

Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada

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Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası başkent Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci görüntülendi. Özgürlüğüne kavuşan bir mahkumum, ''10 yıldır cezaevindeydim. Ne oldu?'' diye sorduğu ve ''Rejim çöktü'' yanıtını alınca yaşadığı sevinç kameraya yansıdı.

08.12.2024 17:01
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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolü kaybettiği başkent Şam'ın merkezine rejim karşıtı silahlı muhalif gruplar girdi. Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı. Kutlamaların yanı sıra dün akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanan göstericiler, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanına girdi. Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti.

"10 YILDIR CEZAEVİNDEYİM, NE OLDU?"

Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından serbest bırakıldı. Kurtarılan mahkumların da gruplar halinde göstericilere katıldığı görüldü. Yıllar sonra özgürlüğe kavuşan bir mahkumun, "10 yıldır cezaevindeydim. Ne oldu?" diye sorduğu duyuldu. "Rejim çöktü" yanıtını alan mahkum sevinç narası atarak koşmaya başladı.

Şam\'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada

İnsan Hakları, Politika, Mahkum, Mahkum, Suriye, Hukuk, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'da serbest bırakılan mahkumların sevinci kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Selennur Adıgüzel:
    Bayramınız kutlu olsun Allah kimseyi vatansız yurtsuz bırakmasın 39 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    10yil ömürden giden en güzel yıllar az değil Bee hikmetinden sual olmaz yarap 28 0 Yanıtla
  • V. A.:
    Mk salakları, tüm mahkumlar siyasi mi.. sapığı katili bağımlısı dışarı çıktı.. valla beter olun.. acıyan namussuzdur 3 22 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Bunlar şimdi masum mu? 2 13 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    ee yakında türkiyeye gelecekler 1 1 Yanıtla
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