61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başlarken bölgede tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Suriye'nin başkenti Şam'da, hükümetin başına geçen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubuna bağlı askerler, Başbakanlık Sarayı'nda ezan okuyarak hafızalarda iz bırakacak anlara imza attı. Yıllarca çatışmalar ve trajedilerle anılan bu ikonik yapı, yeni bir dönemin sembolü olarak ezan sesiyle yankılandı.
Başbakanlık Sarayı'nın avlusunda yankılanan ezan, dinleyenlere derin bir duygu seli yaşattı. Binlerce insanın hayatını etkileyen kararların alındığı bu saray, şimdi inanç ve barış mesajlarıyla dikkat çekiyor.
HTŞ askerlerinin bu eylemi, uzun yıllardır süren savaşın ardından ülkeye huzur ve istikrar getirme arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Son Dakika › Dünya › Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu - Son Dakika
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