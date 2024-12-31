Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu - Son Dakika
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Dünya

Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu

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Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de ilkler yaşanmaya devam ediyor. Başkent Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda HTŞ askerleri tarafından ezan okunurken ikonik yapı, yeni bir dönemin sembolü olarak bu sesle yankılandı.

31.12.2024 14:22
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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni bir dönem başlarken bölgede tarihi gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İZ BIRAKACAK ANLARA İMZA ATTI

Suriye'nin başkenti Şam'da, hükümetin başına geçen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubuna bağlı askerler, Başbakanlık Sarayı'nda ezan okuyarak hafızalarda iz bırakacak anlara imza attı. Yıllarca çatışmalar ve trajedilerle anılan bu ikonik yapı, yeni bir dönemin sembolü olarak ezan sesiyle yankılandı.

DERİN BİR DUYGU SELİ YAŞATTI

Başbakanlık Sarayı'nın avlusunda yankılanan ezan, dinleyenlere derin bir duygu seli yaşattı. Binlerce insanın hayatını etkileyen kararların alındığı bu saray, şimdi inanç ve barış mesajlarıyla dikkat çekiyor.

HTŞ askerlerinin bu eylemi, uzun yıllardır süren savaşın ardından ülkeye huzur ve istikrar getirme arzusunun bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Şam\'daki Başbakanlık Sarayı\'nda ilk kez ezan okundu

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Son Dakika Dünya Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • HKNYLDN:
    LA GALİBE İLLALLAH 40 27 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    din en büyük yalan. Allah kavramı islam ile gelmiş olsaydı Muhammed’in babasının adı Abdullah olmazdı. bunu bir düşünün araştırın. 24 42 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Eğitime önem verin bilim adamı yetiştirin savunma sanayinizi güçlendirin yoksa tepenize binmeyen kalmaz benden söylemesi.. 30 8 Yanıtla
  • yüksel altun:
    ezan okudunuz dünyayı kurtardınız sanki bilim öğretin insanlara. 17 18 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    seriat is loading. 7 16 Yanıtla
  • k K:
    okunursa iktidari ele geciren teröristlükleri bitecekmi ne olacak dini siyasete alet eden kurtlasmis beyin 11 5 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    İnşallah halkına zulmetmeyen ülkesini seven ve sevdiren idareciler gelir de başa Suriye halkı da nefes alır. Böylelikle ülkelerini de terketmek zorunda kalmazlar. 5 0 Yanıtla
  • Tarık:
    Allah'ın izniyle İslam yeniden Şam şeriften yükselecek Suriye dünyanın Süper İslam ülkesi olacak. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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