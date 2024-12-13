Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

Geniş Video İzle

Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplandı. Gelen görüntülerde camide toplanan kalabalığın özgürlük sloganları attığı görüldü.

13.12.2024 12:17  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Emevi Camii'nde ilk Cuma namazı kılınacak. Yüzlerce kişinin akın ettiği camide coşkulu kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.

ŞAM'IN KALBİNDE BÜYÜK COŞKU

Muhalifler şehirlerin kontrolünü bir bir alması sonrası Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Yaşananların ardından muhalif güçler 61 yıllık Baas rejiminin geride bıraktığı yıkıntıyı onarmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor.

Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu

TEKBİR GETİREREK SLOGANLAR ATILDI

Suriyeliler, Esad sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.

İBRAHİM KALIN DA NAMAZ KILDI

Milli istihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da dün akşam saatlerinde Şam'ın simgelerinden Emevi Camii'nde namaz kılmıştı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Şam\'daki Emevi Camii\'nde cuma coşkusu

Suriye, Güncel, Yaşam, Dünya, Dini, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • kuzeyli baba:
    Türkiye Suriye artık birdir sıra Lübnan Ürdün ve Filistin in katılmasında Osmanlı yükleniyor 37 12 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    emevi camii'nde namaz kılınacak dediysek,er ya da geç ,o namaz kılınır 27 4 Yanıtla
  • Murat:
    Bu sevinç, mutluluk Recep Tayyip Erdoğan sayesinde.!! Vallahi billahi çok dua aldın Tayyip bey.! Emperyalist devletleri ve içimizdeki uşaklarını dağıttın helal olsun sana 16 3 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    bu Erdoğan gerçek lider ne dediyse yaptı be helal olsun 6 0 Yanıtla
  • k K:
    İsrail 500 defa Suriye'nin kolu kanadı olan silahlı tesislere saldırı yaptı. Bütün silahlarını uçaklarını yok ederken Bunlar camide namaz kılıp dua ediyorlar herhalde İsrail saldırmaması için. israile saldırmak yerine. 0 2 Yanıtla
  • özgür ertul:
    ALLAHU EKBER , ALLAHU EKBER , ALLAHU EKBER VE LİLLAHİL HAMD !.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:17 Şam’daki Emevi Camii’nde cuma coşkusu Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu
11:36 Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken’a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a canlı yayında veda etti: Son ziyareti olacak
11:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye’de istikrarı sağlamak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Önceliğimiz Suriye'de istikrarı sağlamak
11:11 Bursa Adliyesi’nde duruşma salonunda silahlı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
10:48 Suriye’yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı Suriye'yi işgale başlayan Netanyahu sıradaki hedefin İran olduğunu açıkladı
17:05 Muharrem İnce’ye ’cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan ceza Muharrem İnce'ye 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ceza
17:01 Leyla’nın ’Ferda’sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı
16:51 Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti Taşınabilir tuvalette sıkışan yaşlı kadın, hayatını kaybetti
16:43 Yıldız futbolcudan Manchester City’e olay gönderme Yıldız futbolcudan Manchester City'e olay gönderme
16:21 AK Partili Hamza Dağ’dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın AK Partili Hamza Dağ'dan erken seçim yorumu: Herkes işine baksın
16:21 TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti TikTok fenomeni model, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
16:15 ’Savcıyı ara’ deyip polislere tehdit yağdırdı 'Savcıyı ara' deyip polislere tehdit yağdırdı
16:07 Okan Buruk, soğuktan konuşamadı Okan Buruk, soğuktan konuşamadı
15:57 Önder’in Kamboçya Senato Başkanı’na sözleri güldürdü Önder'in Kamboçya Senato Başkanı'na sözleri güldürdü
15:54 Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış Eski eşini katletmek için cinayet planını not almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 12:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.