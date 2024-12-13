Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Emevi Camii'nde ilk Cuma namazı kılınacak. Yüzlerce kişinin akın ettiği camide coşkulu kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.
Muhalifler şehirlerin kontrolünü bir bir alması sonrası Beşar Esad Rusya'ya kaçtı. Yaşananların ardından muhalif güçler 61 yıllık Baas rejiminin geride bıraktığı yıkıntıyı onarmaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor.
Suriyeliler, Esad sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirerek özgürlük sloganları attı.
Milli istihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da dün akşam saatlerinde Şam'ın simgelerinden Emevi Camii'nde namaz kılmıştı. O ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Son Dakika › Dünya › Şam'daki Emevi Camii'nde cuma coşkusu - Son Dakika
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