Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı - Son Dakika
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Dünya

Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Şam\'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a girmesiyle birlikte Beşar Esad, yolun sonuna geldiğini gösteren talimatını verdi. Başkentte Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlığı binaları boşaltıldı. Kurumlarda az sayıda askerin kaldığı belirtildi.

07.12.2024 19:09
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Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta ilerleyiş devam ediyor. Kritik kentleri birkaç gün içinde ele geçirmeyi başaran muhalifler, başkent Şam'a kadar geldi. Silahlı muhalif gruplar Şam'a güneyden girmeye başladı.

GENELKURMAY VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA ASKER KALMADI

Köşeye sıkışan Beşar Esad'dan dikkat çeken bir talimat geldi. Esad'ınj emriyle Şam'daki genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları binaları boşaltıldı

IRAK'A KAÇTILAR

Öte yandan Esad rejimine bağlı askerler el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.

Genelkurmay Başkanlığı, Beşşar Esed, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı - Son Dakika

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