Şam\'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Dünya

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları harekatta ilerleyiş devam ediyor. Kritik kentleri birkaç gün içinde ele geçirmeyi başaran muhalifler, başkent Şam'a kadar geldi. Silahlı muhalif gruplar Şam'a güneyden girmeye başladı.

GENELKURMAY VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA ASKER KALMADI

Köşeye sıkışan Beşar Esad'dan dikkat çeken bir talimat geldi. Esad'ınj emriyle Şam'daki genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları binaları boşaltıldı

IRAK'A KAÇTILAR

Öte yandan Esad rejimine bağlı askerler el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.