Suriye'deki muhalif gruplar başkent Şam'a girerek, 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Ülkeden kaçan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.
Şam'ı ele geçiren silahlı gruplar, birçok devlet kurumunu da kontrol altına aldı. Cezaevlerine girerek, tutuklu bulunan mahkumlar da serbest bırakıldı.
Başkent Şam'da yaşanan kaostan faydalanan çok sayıda sivil ise Merkez Bankası'nı yağmaladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde sivil şahısların ellerinde dolu torbayla hızlı adımlarla bir binadan ayrıldığı anlar yer aldı.
Sivillerin yağma görüntüleri infial yaratırken konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Hırsızlık iddialarını doğrulayan başkan, milislerin paraların bir kısmını bulup geri getirdiklerini açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar - Son Dakika
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