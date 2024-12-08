Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar - Son Dakika
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Dünya

Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren muhalifler birçok devlet kurumunu kontrol altına alırken başkent Şam'da kaydedilen görüntüler büyük ses getirdi. Merkez Bankası'nı yağmalayan bazı sivil şahısların ellerinde dolu torbalarla hızlı adımlarla binadan ayrıldıkları görüldü. Merkez Bankası Başkanı ise ilerleyen saatlerde bir açıklama yaparak hırsızlık iddialarını doğruladı ve sonrasında milislerin paraların bir kısmını bulup geri getirdiklerini söyledi.

08.12.2024 15:44
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Suriye'deki muhalif gruplar başkent Şam'a girerek, 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Ülkeden kaçan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ise nerede olduğu bilinmiyor.

MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILDI

Şam'ı ele geçiren silahlı gruplar, birçok devlet kurumunu da kontrol altına aldı. Cezaevlerine girerek, tutuklu bulunan mahkumlar da serbest bırakıldı.

Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

PARA DOLU TORBALARLA KAÇTILAR

Başkent Şam'da yaşanan kaostan faydalanan çok sayıda sivil ise Merkez Bankası'nı yağmaladı. Bölgeden servis edilen görüntülerde sivil şahısların ellerinde dolu torbayla hızlı adımlarla bir binadan ayrıldığı anlar yer aldı.

Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar

MERKEZ BANKASI BAŞKANI İDDİAYI DOĞRULADI

Sivillerin yağma görüntüleri infial yaratırken konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanı'ndan da bir açıklama geldi. Hırsızlık iddialarını doğrulayan başkan, milislerin paraların bir kısmını bulup geri getirdiklerini açıkladı.

Şam\'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası\'nı yağmaladılar

Savaş ve Çatışma, Merkez Bankası, Hırsızlık, Politika, Ekonomi, Suriye, Asayiş, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Türk Lirası kullanıyorlar artık Suriye'de .. 82 Halep 37 32 Yanıtla
  • Emi Emii:
    İnsan kendi evi soyarmı ? 27 1 Yanıtla
  • Nevzat A:
    savaş ortaminda bir torba para bir paket sigara ancak ediyor ?? 18 4 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Yüce Yaradan hiç bir ülkeyi savaşla imtihan etmesin 14 1 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bunlar bu iste. soyarlar calarlar hain bunlar 1 1 Yanıtla
  • Fatih Korkmaz:
    hemen toparlanın istikrarı sağlayın muhacirler geri dönecek. 0 0 Yanıtla
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