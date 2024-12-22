Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesi sonrasında kurulan hükümete yönelik Türkiye'den ilk ziyaret gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'ı ziyaret etti ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.
Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu ve Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Esad Hasan Şeyban da yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Şam'daki tarihi ziyarete damga vuran kareler - Son Dakika
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