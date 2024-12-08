Şam\'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus\'tan tamamen çekildi

Birol Kaya:

Hts ye mesafeliyiz ülke olarak ama esadda halkına demokrasi vermedi pkk yi desteklediler petrol u pkk ya bıraktı. Tc elini tutmadı kendibilir sonu geldi. Suriye halkıyla kardeşiz pkk bitince suriyedende askerimiz çıkar istilaci bir ülke değiliz.