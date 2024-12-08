Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi - Son Dakika
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Dünya

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

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Suriye'de silahlı muhalifler, başkent Şam'ı ele geçirme yolunda önemli bir kazanım daha elde etti. Muhalifler, Şam'dan önceki son kale olan Humus'un merkezine tamamen girdi. Rejim güçleri de Humus'tan çekildi.

08.12.2024 00:01  Güncelleme: 00:21
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Suriye'de Esad karşıtı silahlı muhalif grupların Şam'a ilerleyişi devam ederken; sıcak bir gelişme yaşandı. Esad güçlerinin Şam'dan önceki son kalesi Humus da muhaliflerin eline geçti.

HUMUS TAMAMEN MUHALİFLERİN ELİNDE

Esad güçleri kentten ayrılırken; Hizbullah'a bağlı Rıdvan güçlerinin de Humus'tan çekildiği belirtildi. Muhalif gruplar Humus'un merkezine tamamen girdi.

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

ŞAM'A GÜNEY BANLİYÖLERDEN GİRİLDİ

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeye başladı. Muhaliflerin birkaç saat içerisinde başkent Şam'ın merkezine kadar girmesi bekleniyor.

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halzep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Şam\'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus\'tan tamamen çekildi

Güncel, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam'dan önceki son kale muhaliflerin elinde! Rejim, Humus'tan tamamen çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali Doğmuş:
    Buralardan sonra bizim sınırlardan pkk yı def ettilermi mis gibi olur sonra misafirlere dönüş yolu ??? 33 20 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Yürüyün beeee 26 22 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    birkaç güne esadında sonu Kaddafi gibi olacak 23 14 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Teröristler humusa girdi 14 17 Yanıtla
  • D Celik:
    Bop saglam isliyor. 9 7 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boşuna 2 6 Yanıtla
  • Birol Kaya:
    Hts ye mesafeliyiz ülke olarak ama esadda halkına demokrasi vermedi pkk yi desteklediler petrol u pkk ya bıraktı. Tc elini tutmadı kendibilir sonu geldi. Suriye halkıyla kardeşiz pkk bitince suriyedende askerimiz çıkar istilaci bir ülke değiliz. 4 4 Yanıtla
  • Yiğit Ünal:
    yürüyün bakalım "muhalif güçler" nereye varacağız merak ediyorum 3 1 Yanıtla
  • yunus emre yurdakul:
    ÖSO Suriye yi alacak 2. adım PYD pkk yı temizleyecek Kürdistan hayal olacak kerkük Musul türkiye ye katılacak herkes mesut mutlu olacak Ortadoğu ABD ve İsrail himayesinde değil Türkiye nin kontrolünde olacak aksini düşünenin hevesi kursağında kalacak 0 0 Yanıtla
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