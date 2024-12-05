Şam öncesi son kale Hama\'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Dünya

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27 Kasım Cuma günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'da da kontrolü sağlamaya çok yakın.

ESAD MAAŞLARA YÜZDE 50 ZAM YAPTI

Operasyonun başında pek dirençle karşılaşmayan muhalifler Hama çevresinde oldukça zorlanıyor. Devlet Başkanı Beşar Esad karşı saldırı için ordusunun güçlendirmeyi amaçlayarak askerlerinin maaşlarına yüzde 50 zam yaptı.

SON BİRKAÇ GÜNDEKİ EN ÖNEMLİ GELİŞME

Suriye'nin merkezindeki stratejik konumda olan Hama'da dün akşam saatlerinden itibaren muhalifler kenti 3 taraftan kuşattı ve sabaha kadar yoğun çatışmalar sürmeye devam etti. Hama'da yaşanan sıcak çatışma Al Jazeera tarafından son birkaç gün içindeki en önemli gelişme olarak niteleniyor.

"HAMA'YI KORUMAK HAYATİ ÖNEME SAHİP"

AFP'nin haberine göre "Suriye yönetimi için başkent ve iktidar merkezi Şam'ı korumak için son kale anlamına gelen Hama'yı korumak hayati öneme sahip."

HUMUS'A DOĞRU TEK BİR ÇIKIŞ KALDI

Ajans, "Muhaliflerin Beşşar Esad'ın elinden yıldırım saldırılarıyla aldığı Halep'ten sonra muhalifler üç kilometre uzakta, güneydeki Humus'a doğru tek bir çıkış kaldı" dedi. Suriye'deki bir kaynak ağına dayanan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hükümet güçlerinin "güneydeki Humus'a doğru tek bir çıkış kaldığını" söyledi.

MUHALİFLERİN 'BAŞARILARININ ANAHTARI'

Geçtiğimiz hafta saldırının başlamasından bu yana muhaliflerin elde ettiği başarıların anahtarı, on yıldan fazla süren savaşta hiçbir zaman hükümetin elinden tamamen düşmeyen Halep'in ele geçirilmesiydi. Hayat Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Celeni, Çarşamba günü Halep'in simgesel kalesini ziyaret etti. Muhaliflerin Telegram kanalında yayınlanan görüntülerde, Celeni'nin tarihi kaleyi ziyaret ederken açık üstü bir arabadan destekçilerine el salladığı görüldü.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.