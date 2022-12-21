Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü - Son Dakika
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Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü

21.12.2022 10:30
Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü

Sao Paulo'dan Belo Horizonte'ye uçan sosyal medya fenomeni Anna Clara Rios uçakta uyuduğu sırada eteği açıldı. Bu sırada fenomenin fotoğrafını çeken bir şahıs daha sonra sosyal medyada paylaştı. Kendi fotoğrafının paylaşıldığını gören ünlü fenomen çılgına döndü.

14 Aralık'ta tarifeli uçakla seyahat eden genç kadın yolculuk sırasında uyuduğunu ve daha sonra kabin görevlileri tarafından uyandırıldığını söyledi. Kendisini uyandıran kabin memurunun, "Şuradaki adam siz uyurken sizin fotoğrafınızı çekti" demesiyle neye uğradığını şaşırdı.

YAŞADIĞI ŞOKU TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Mini etek giyen kadın yaşadığı şoku takipçileriyle paylaştı. Genç kadın, "Bana adamın benim fotoğraflarımı çektiğini ve iç çamaşırımı görmek için kamerasıyla zoom yaptığı söylendi. Adamın daha sonra benim fotoğrafımı WhatsApp'tan başkalarıyla da paylaştığını öğrendim" ifadesini kullandı.

Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü

GÖZALTINA ALINDI

Uçak piste iner inmez daha önceden bilgilendirilen yerel polis uçağa girip adamı gözaltına aldı. Sapık adamın polis tarafından götürüldüğü sırada ise yolculardan bir alkış tufanı koptu.

Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü

"ANNESİ YA DA KIZI DA OLABİLİRDİM"

Fakat Anna Clara Rios, polis karakoluna gidip ifade verdiğini söylerken adamın ise bir süre sonra serbest kaldığını söyledi. Rios, "Ben orada adamın yaptığının çok yanlış olduğunu adamın yüzüne de söyledim. Ben onun annesi, eşi ya da kızı da olabilirdim" dedi.Rios bu olayın peşini bırakmayacağını da belirtti.

Uçakta uyurken mini eteği açılan fenomen, sosyal medyada gördüğü fotoğafla deliye döndü
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