Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti - Son Dakika
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Dünya

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurdu.

10.03.2025 09:50
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Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye'deki olayların tüm yönleriyle incelenmesi ve sorumluların belirlenmesi amacıyla 7 üyeden oluşan bağımsız bir komitenin görevlendirildiği bildirildi.

SALDIRILAR İNCELENECEK

Bağımsız soruşturma komitesi, olayların çıkış nedenlerinin ve gelişim sürecinin araştırılması, sivillere yönelik ihlallerin soruşturulması ve sorumluların belirlenmesi, kamu kurumları, güvenlik güçleri ve orduya yönelik saldırıların incelenmesi için yetkilendirildi.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

RAPOR CUMHURBAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Komite, ayrıca gerektiğinde uzmanlardan destek alma yetkisine sahip olacak. Tüm devlet kurumlarının ise komiteyle tam iş birliği yapması zorunlu kılındı. Soruşturma komitesinin, olaylara ilişkin kapsamlı raporunu 30 gün içinde tamamlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığı'na sunması bekleniyor.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

LAZKİYE VE ÇEVRESİNDE BİLANÇO OLDUKÇA AĞIR

Suriye'de Lazkiye ve çevresinde çıkan olaylarda ölü sayısı artıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı bini aşmış durumda. Ölenlerin 700'den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek öldürülen kişilerin oluşturduğu kaydedildi. Çatışmalarda Esad yanlısı unsurlardan 148, Suriye hükümeti güçlerindense 125 kişinin öldürüldüğü açıklandı.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

NE OLMUŞTU?

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Şara, 1000\'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye\'deki olaylar için harekete geçti

Politika, Güvenlik, Lazkiye, Suriye, Hukuk, Dünya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram ÖZSOY:
    sınırımızda pyd gibi ısıd teror devleti istemiyoruz. zamanı geldiginde onada mudahale edilmeli ama bu hukumet ile degil 45 76 Yanıtla
  • babasultan:
    İsrail'in acil olarak Lazkiye'deki sivillere destek amaçlı Suriye'ye girmesi gerek ! IŞID devletinin biran önce yok edilmesi lazım 39 55 Yanıtla
  • Ankara21:
    Türkiye deki Bekleyen Suriyeliler de hazır kazanılmış vatan için bekliyorlar. yazık kendi vatanlarını hayırları yok bize mi olacak? 54 12 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Amkodumun teröristi,harekete geçmiş-miş..Sanki ülkeyi Müjdat abi yönetiyor... 33 26 Yanıtla
  • zoro beyi:
    Ölenlerin içinde çocuklarda var bu olaylara Esad yanlıları diye bakmak saçma olur yapanlar dün terörist dediklerimiz kimse masumlastirmasin Esad yanlıları diye 30 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ADAM NASIL CUMHURBAŞKANI OLUYOR, DARBE ILE GEL.EDİMİ, SEÇİM OLDUMU CUMHUR BUNU SECTI MI 21 14 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    İRAN, İSRAİL ve içimizdeki satılık kö-pekler Suriye'yi karıştırmak için yoğun çaba içinde.. Türkiye Cumhuriyeti hem istihbari hem de askeri olarak gereğini yapacaktır.. 10 11 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Suriye'nin bir anda cennete dönmeyeceğini biliyorduk zaten . kutlu doğum sancılıdır. Sayın Şara çok büyük ve düzenli bir ordu kurmalı öncelik bu olmalı.İçinizde çok hain var onlara karşı da her zaman uyanık olmalısınız. Allah yolundaysanız yardımcınız her daim olacaktır.Rabbim haklıysanız yardımcınız olsun. 5 8 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    BU HTŞ EN BÜYÜK TERÖRİST EL KAİDENİN BİR UZANTISI DEGİLMİ SURİYE ARTIK ZOR DÜZELİR YAKINDA İRAN VE HİZBULLAHDA ŞENLİĞE KATILIR ÇIK İŞİN İÇİNDEN ÇIKABİLİRSEN 7 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    akp sagolsun 2 1 Yanıtla
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