Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var - Son Dakika
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Dünya

Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var

Şara bir kez daha Türkiye\'de! Çantasında 2 kritik başlık var

Dünyanın yakından takip ettiği Antalya Diplomasi Forumu'na katılan isimler arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yer aldı. İki ay aranın ardından 2. kez Türkiye'ye gelen Şara'nın çantasında askeri ve güvenlik işbirliği gibi başlıkların yer aldığı öğrenildi.

11.04.2025 14:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla 11-13 Nisan'da düzenlenen 4. Antalya Diplomasi Forumu, devlet başkanlarını, bakanları, diplomatları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini Antalya'da buluşturuyor.

ZİRVEYE ŞARA DA KATILIYOR

Dünyanın takip ettiği zirveye katılan isimler arasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da yer aldı. İki ay aradan sonra Türkiye'ye 2. kez gelen Şara'nın çantasında askeri ve güvenlik işbirliği gibi başlıkların yer aldığı öğrenildi.

"ASKERİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova "Kaynaklar çok net. Henüz Türkiye'nin Suriye'de kuracağı üslerin yeri ve kapsamı netleşmiş değil. Askeri işbirliği anlaşması, bir süredir üzerinde çalışılıyor. Bu kez sözlü de olsa bazı mutabakatların sağlanması ve bu ziyaret sonrası hayata geçirilmesi beklentisi çok yüksek" ifadelerini kullandı.

SDG'NİN SURİYE ORDUSUNA KATILMASI DA MASADA

Şara'nın Diplomasi Forumu'nda yapacağı özel görüşmelerde terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna katılma kararının da ele alınması bekleniyor.

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Suriye, yaklaşık on dört yıl süren savaşın ardından çöken bir ekonomiyle karşı karşıya. Temaslarda, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ekonomik işbirliği olanakları ve Suriye'nin yeniden inşası için Türkiye'nin rolü de masada olacak.

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Son Dakika Dünya Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ghost Riley:
    dunyanin takip ettigi? sakin dunyanin onde gelen devletlerinin tayyip rakibini iceri attirip diplomasini iptal ettirdi diye katilmadiklari zirve olmasin? hadi yazsaniza katilan ve katilacak olup iptal eden ulkelerin isimlerini? ama yok, bu yorumu sansurleyip hayatiniza gt killari olarak devam edeceksiniz. sorun degil sosyal medyada sizin ne bicim serefsizler oldugunuzu kanitlariyla paylasiyoruz. ha bu arada: neden uygulamayi kapatip acinca yorumlara olan begenilerim kayboluyor? 12 24 Yanıtla
  • Behzat:
    isitci colani hoş gelmemiş. 11 18 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kabinesinde Türk kökenli bi bakan yok.. bu bize bi ders olur mu.. sanmam. arap seviciligi ile Arap kulturunu uzerimize hirka gibi hoydirenler Türk Kültürü ve Türklük kavramini her ulus ve her seyden asagi ayaklara serenler.. Millet unutmaz.. millet sag duyuludur, sessizdir ama gerektiginde gerekeni yapar.. 8 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Ghost Riley aynen 3 3 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    ne oldu 82 83 84 85.....plaklar nerenize alacaksınız 1 0 Yanıtla
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