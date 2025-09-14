Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı - Son Dakika
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
14.09.2025 09:40
Suriye'de devlet kanalına röportaj veren Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, u¨lkesinin tek bir zerre toprağını vermeyeceğini vurguladı. Şara "Bölu¨nme bulaşıcı bir etki yaratacaktır, örneğin kuzeydoğunun bölu¨nme eğilimine girmesi halinde bu Tu¨rkiye ve Irak'ı da bu¨yu¨k ölçu¨de etkileyecek" dedi. Öte yandan Şara, İsrail'le savaş halinde olduklarını açıkladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'nin resmi televizyon kanalı El İhbariye TV ve Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) aracılığıyla Suriye'deki gelişmelere ilişkin röportaj verdi. Dış ilişkilerini kendi egemenliği, bağımsız karar alma ve ülke çıkarlarını önceliklendirme temelinde kurmayı hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Şara, "Suriye'nin bölünmeyi kabul etmeyeceğini ve tek bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, ülkesinin dünyadaki hiçbir ülkeyle gerginlik içinde olmak istemediğini" kaydetti.

"SDG KÜRT HALKININ SESİ DEĞİL"

Suriye Lideri, terör örgütü PYD/ YPG'nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürütülen müzakerelere ilişkin de konuştu. SDG'nin Kürt halkının sesi olmadığını vurgulayan Şara, Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre şunları söyledi: " Süveyda'da Bedevi aşiretleri ile Dürzî topluluğu arasında çıkan anlaşmazlıkta tüm tarafların hataları vardır. Öncelikli olarak kan akışını durdurmak, ardından gerçekleri araştırma komisyonları kurmak ve hatası olanların hesap vermesi gerekmektedir. Bazı taraflar ya Süveyda içinde ya da dışarıdan, özellikle İsrail içinden, durumu fırsata çevirmeye çalışmakta.

"SURİYE BÖLÜNMEYİ KABUL ETMEYECEK"

Suriye, bölünmeyi kabul etmeyecek! Bölünme bulaşıcı bir etki yaratacaktır, örneğin kuzeydoğunun bölünme eğilimine girmesi halinde bu Türkiye ve Irak'ı da büyük ölçüde etkileyecek; dünya genelinde de yankılar yaratacak. SDG ile yürütülen müzakereler ilerleme kaydetti ancak uygulama gecikmeler ve uluslararası müdahaleler nedeniyle aksıyor. Aralık ayında tamamlanması hedeflenen anlaşma, SDG güçlerinin Suriye Arap Ordusu'na katılmasını ve yerel yönetim düzenlemelerini kapsıyor. Özellikle Şam'a bağlı Arap aşiretleri olmak üzere kuzeydoğu halkı, meselenin hızlı çözümünü talep ediyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ademimerkeziyetçilik veya bölünme eğilimi gösteren unsurlar SDG'dir. Bölgedeki Arap unsuru, nüfusun yüzde 70'inden fazlasını temsil ediyor. Ayrıca SDG, Kürtleri temsil etmiyor ve bu nedenle bölgenin tek sesi olarak değerlendirilemez. Süveyda ve kuzeydoğu Suriye'nin çıkarları Şam'dadır ve bu, Suriye'nin yaralarını sarması ve yeni bir yola girmesi için bir fırsattır. Bu sorun savaş veya çatışmayla değil, barışçıl yollar ve müzakerelerle çözülmelidir. SDG unsurlarının Suriye Arap Ordusu'na katılımı konusunda anlaşmalar yapıldı. Kürt bölgelerine özel statüler ve bazı yerel liderlik pozisyonları verilecektir. Devletin halktan süreklilik talep etmesi de anlaşılır bir durumdur.

"İSRAİL SURİYE İLE SAVAŞ DURUMUNDA"

Suriye tek bir zerre toprağını bile vermeyecek. Halkın huzuru ve ülkenin birliği için her türlü tedbiri alacağız. Bu konuda verdiğimiz 'and', yani halk önündeki yeminimiz sağlamdır. İsrail, Suriye'yi bölgesel bir çatışma sahası hâline getirmek istiyor. İsrail'in Suriye'yi bölme planları vardı; ancak rejimin devrilmesiyle bu planlar şaşırdı. Bazı sorunlarını ise 'kasıtlı güç gösterileri' ile örtmeye çalışıyor. Şu anda İsrail ile güvenlik görüşmeleri yürütüyoruz. Bu görüşmeler, 8 Aralık öncesi duruma dönülmesini öngören bir çerçevede sürüyor; ancak henüz sonuçlanmış değil. BM ve UNDOF (Birleşmiş Milletler Ayrılma Gözlem Gücü) güçlerinin eski mevzilerine dönmesini talep ettik. Suriye'nin güneyindeki Mavi Hat çöktü ve İsrail onun yerine geçti. İsrail, Suriye'nin 1974 ayrışma anlaşmasına bağlı kalmasına rağmen, kurtuluştan sonra Suriye ile dolaylı bir savaş durumuna geri döndü. 1974 anlaşmasının yeniden uygulanması için müzakereler sürüyor; kurtuluştan önceki sınırlarımız yeniden tesis edilmelidir.

"RUSYA'NIN ROLÜ STRATEJİK İRAN'LA KALICI KOPUŞ YOK"

Suriye'nin tüm ülkelerle huzur ve sükûnet içinde ilişki kurmayı hedeflediğini söyleyen Şara, Rusya'nın stratejik önemine dikkat çekti. Şara, Rusya'nın Suriye ile Osmanlı döneminden bu yana süren ilişkilerin bulunduğunu hatırlattı. Geçmiş bağların korunması gerektiğini, geçmişe takılı kalmanın ilerlemeyi engelleyeceğini belirten Şara, "Önemli olan ilişkilerin Suriye egemenliği, bağımsız karar alma ve ülke çıkarı önceliği üzerine kurulmasıdır." dedi. Değerlendirmelerinde İran'a karşı temkinli ifadeler kullanması dikkat çeken Şara, Tahran'a da açık kapı bıraktı. İran ve Rusya için şunları ifade etti: "Rejimin düşmesi, bölgeden İran yanlısı unsurların çıkarılmasına yol açtı ve Suriye, İran ile ilişkilerinde bir soğukluk dönemi yaşadı. İran'ın 8 Aralık'tan sonra Suriye'yi kaybetmesi, bölgedeki en büyük gerilemesiydi. İran için yara biraz daha derin oldu. Ancak biz, İranlılarla aramızda kalıcı bir kopuş olacağını söylemiyoruz."

