Şara, Trump\'a mektup yazdı! ABD\'nin teklifi reddedildi

ABD, Suriye'ye İsrail ile normalleşmesi hâlinde yaptırımları kaldırma teklifinde bulundu. Ancak Şam yönetimi bu teklifi onaylamadı.

ŞARA, TRUMP'A MEKTUP GÖNDERDİ

Syria TV'de yer alan haberde, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Donald Trump'a gönderdiği yanıt mektubunda, "İbrahim Anlaşmalarına katılarak İsrail ile normalleşmeye dair teklifi kabul edemeyeceklerinin" belirtildiği vurgulandı. Suriye yönetimi, "bu anlaşmaların İsrail'in topraklarını işgal etmediği ülkelerle yapıldığını" ve "Suriye'nin devam eden işgaller sebebiyle bu anlaşmaların bir parçası olamayacağını" belirtti.

Suriye yönetimi mektupta "herhangi bir tarafa tehdit oluşturmayacak bir Suriye inşa etmeye devam etme kararlılığının" altını çizdi. Habere göre Suriye yönetimi ayrıca, ABD'nin yabancı savaşçılara dair taleplerinin ise "Washington ile kapsamlı istişare toplantıları gerektirdiğini" belirtti.

Kaynaklara göre, Suriye Hükûmeti yanıtında, "yabancı savaşçılar ile ABD'nin güvenliğine tehdit oluşturan savaşçılar arasında ayrım yapılması gerektiğini" söyledi.

"SURİYE'Yİ BÖLGE ÜLKELERİNİ TEHDİT AMAÇLI KULLANILMASINA İZİN VERİLMEYECEK"

Ahmed Şara, birkaç gün önce New York Times'a verdiği röportajda, "Suriye'nin bölge ülkelerini tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeyeceklerini" ve "herhangi bir yabancı varlığın Suriye toprakları üzerinden diğer ülkelere tehdit oluşturmayacağını" dile getirmişti.

ABD'Lİ VEKİL YALANLANDI

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cory Mills ve Marilyn Stutzman ise geçen haftalarda Şam'da çeşitli görüşmeler yapmıştı. Cumhurbaşkanı Şara ile de görüşen Mills, Bloomberg'e verdiği röportajda, Şara ile yaptığı 90 dakikalık görüşmede, İbrahim Anlaşmalarının gündeme geldiğini belirterek Şara'nın 'doğru koşullar sağlanırsa' anlaşmaya katılmaya istekli olduğunu iddia etmişti. Şam'dan gelen bu yanıt ile Mills'in iddiaları çürütüldü.

İBRAHİM ANLAŞMALARI

İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında normalleşme kapsamında 2020'de ABD aracılığıyla İbrahim Anlaşmaları imzalanmıştı. İlk olarak BAE ve Bahreyn'le imzalanan sürece daha sonra Fas ve Sudan da katıldı. Anlaşmalar, diplomatik ilişkilerin kurulmasını ve ekonomik işbirliğini kapsıyor. İbrahim Anlaşmalarına taraf olan Arap ülkeleri, İsrail'i res-men tanıyıp diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurmayı ve bölgesel işbirliğini artırmayı taahhüt ediyor.

ŞEYBANİ: GOLAN İŞGAL ALTINDA

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in hava saldırılarının ülkesinin egemenliğini doğrudan hedef aldığını belirtti. BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Şeybani, "Bu tür saldırıları meşrulaştırmak için kullanılan dış destekli silahlı gruplar bahanesi artık geçerliliğini yitirmiştir." dedi. İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki varlığını hatırlatan Şeybani, "Bu konseyin dikkatine defalarca sunduk: Golan, 50 yıldır yasa dışı ilhak sonrası hâlâ işgal altındadır. Bu, BM Şartı'na açıkça aykırıdır." dedi. Şeybani, İsrail'in sivil altyapıyı hedef aldığını vurguladı. Öte yandan yeni Suriye bayrağı, New York'taki BM merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.