Sarhoş damadın uygunsuz davranışları düğünü iptal ettirdi

Dünya

Gözaltı kararı verilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı da var

Putin\'e destek olan Kim\'e Zelenskiy\'den kafa karıştıran teklif

Dünya bu görüşmeyi bekliyor! En yakınından yeni açıklama

Hindistan'ın Bengaluru kentinde bir düğün, sarhoş damadın ve arkadaşlarının uygunsuz davranışları nedeniyle iptal edildi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, dini ritüeller sırasında törene müdahale eden damat ve arkadaşlarının yarattığı kaos görülüyor.

Gelinin annesi, özellikle damadın kutsal tören tepsisini (aarti thali) fırlatması üzerine, kızının geleceğini düşünerek cesur bir karar aldı ve tüm akrabaların önünde düğünü iptal etti. Damadın ailesi sorunu daha sonra çözmeyi önerse de, anne gösterilen saygısızlık karşısında geri adım atmadı.

ABP'nin haberine göre anne, "Size çok güvendim ama bize saygı göstermediniz. Eğer şimdi böyleyse, kızımın geleceği nasıl olur?" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı annenin kararını destekledi. Bir kullanıcı, "Kendi özel gününde bile ayık kalamadı mı?" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı "Finansal yük ve toplumsal yargılara rağmen kızı için ayağa kalkmak cesaret ister" dedi.

Görüntüler Instagram'da 1.7 milyon izlenmeye ulaşırken, uzmanlar ailenin bir süre koruma altında tutulması gerektiğini, bu tür öncü olayların toplumda tepkilere yol açabileceğini belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları özellikle, "Yıllarca sürecek bir acıyı veya boşanmayı önledi" ve "İki ailenin yeni bir bağ kurduğu bu özel günde saygı gösterilmeli" şeklinde yorumlar yaparak annenin kararını destekledi.