Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi - Son Dakika
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Dünya

Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi

Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi

Bir İngiliz Havayolları pilotu, sarhoş halde üç kadın hostese saldırdığı iddiasıyla görevden alındı. 50'li yaşlardaki evli yardımcı pilot, uçuşlar arası eğlencede öfkelendi. Olay, Londra-Johannesburg uçuşunda başladı. Pilot, otelde üç meslektaşıyla tartıştı. Ekip, dönüş uçuşunda pilotla çalışmayı reddetti. Havayolu yönetimi, uçuşlar arası davranışlardan endişeli.r.

07.09.2024 11:20
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Bir İngiliz Havayolları pilotu, üç kadın hostese sarhoş haldeyken saldırdığı iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

50'li yaşlarda ve evli olan yardımcı pilot, uçuşlar arasındaki bir gece eğlencesinde öfke nöbetine kapıldığı öne sürüldü.

Olaylar, Heathrow'dan Güney Afrika'ya giden BA057 sefer sayılı uçuşta başladı. Pilot, indirimli biletle seyahat eden 25 yaşındaki sevgilisiyle tartıştı.

Ardından Johannesburg'daki ekip oteline dönen pilot, barda üç meslektaşıyla -bir kabin amiri, bir birinci sınıf kabin görevlisi ve bir uçuş içi lider- karşı karşıya geldi.

Marriott Otel'in güvenlik görevlileri, ayakta durmakta zorlanan pilotu odasına kadar eşlik etmek zorunda kaldı.

Ertesi gün, ekip üyeleri pilotun kokpitte olması durumunda dönüş uçuşunu gerçekleştirmeyi reddetti.

Bunun üzerine pilot, başka bir uçuşta yolcu olarak utanç içinde ülkesine gönderildi.

İki çocuk babası olan pilot, soruşturma süresince uçuşlardan uzak tutuluyor.

İngiliz Havayolları yöneticileri, uçuşlar arasındaki kontrolsüz davranışlardan giderek daha fazla endişe duyuyor.

Johannesburg, personel için popüler bir eğlence destinasyonu olarak ün kazanıyor.

Birleşik Krallık, Havacılık, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Türk Ak: Türkiyede de hostes olanlar yani havada ki garsonların kasıntısından geçilmiyor gör işte kariyermiş zuahahahah 7 6 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Hem Pilot hemi de Sarhoş! 250 yolcu bir de bu Sarhoş a mı emanet edicekti. Meyhaneden İş Hayatına devam Pilot Garson! 8 2 Yanıtla

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