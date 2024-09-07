Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi

Dünya

Bir İngiliz Havayolları pilotu, üç kadın hostese sarhoş haldeyken saldırdığı iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

50'li yaşlarda ve evli olan yardımcı pilot, uçuşlar arasındaki bir gece eğlencesinde öfke nöbetine kapıldığı öne sürüldü.

Olaylar, Heathrow'dan Güney Afrika'ya giden BA057 sefer sayılı uçuşta başladı. Pilot, indirimli biletle seyahat eden 25 yaşındaki sevgilisiyle tartıştı.

Ardından Johannesburg'daki ekip oteline dönen pilot, barda üç meslektaşıyla -bir kabin amiri, bir birinci sınıf kabin görevlisi ve bir uçuş içi lider- karşı karşıya geldi.

Marriott Otel'in güvenlik görevlileri, ayakta durmakta zorlanan pilotu odasına kadar eşlik etmek zorunda kaldı.

Ertesi gün, ekip üyeleri pilotun kokpitte olması durumunda dönüş uçuşunu gerçekleştirmeyi reddetti.

Bunun üzerine pilot, başka bir uçuşta yolcu olarak utanç içinde ülkesine gönderildi.

İki çocuk babası olan pilot, soruşturma süresince uçuşlardan uzak tutuluyor.

İngiliz Havayolları yöneticileri, uçuşlar arasındaki kontrolsüz davranışlardan giderek daha fazla endişe duyuyor.

Johannesburg, personel için popüler bir eğlence destinasyonu olarak ün kazanıyor.