Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı ayırmadan dakikalarca izlediler - Son Dakika
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Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı ayırmadan dakikalarca izlediler

08.06.2022 10:29

Yurtdışında bir lisede kaydedilen görüntülerde, sarışın ve esmer kızlar arasındaki kavganın ayrılmadan dakikalarca izlenmesi tepki gördü.

Bir lisede iki kız arasında yaşanan kavgaya ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Yurtdışında kaydedilen görülen görüntülerde, iki genç kızın henüz bilinmeyen nedenden dolayı birbirlerine saldırdıkları görüldü.

UZUN SÜRE DÖVÜŞTÜLER

Sarışın ve esmer oldukları görülen kızlar, dakikalar boyu kavga etti. Kızların birbirlerine acımadan vurdukları görülürken, sarışın kızın ise kavga sonunda dudağı patladı.

MÜDAHALE ETMEDİLER

Kızların kavgası sırasında arkadaşlarının müdahale etmemesi ve kavgayı keyifle izlemeleri, tepkilere neden oldu. İki kız arasındaki kavga ise güvenliğin olay yerine gelmesiyle son buldu.

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Son Dakika Dünya Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı ayırmadan dakikalarca izlediler - Son Dakika


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