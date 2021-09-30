Üye Girişi
Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu - Son Dakika
BBC

Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu

30.09.2021 13:34
Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu, System.String[]

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyası ile ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyası ile ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Savcılar, Sarkozy için 1 yıllık hapis cezası talep etmişti. Sarkozy'nin cezası henüz açıklanmadı.

Savcılar, 66 yaşındaki Sarkozy'yi, kampanyasında fatura sahtekarlığı yoluyla yasa dışı şekilde yaklaşık 43 milyon euroluk ek bütçe kullanmakla suçluyordu.

Bu, yasaların izin verdiği kampanya fonunun neredeyse iki misli bir miktara karşılık geliyor.

Avukatı mahkeme kararını temyize götüreceklerini söyledi. Sarkozy, hakkındaki suçlamaları reddediyordu.

Sarkozy, Haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede, kampanyasıyla ilgili paranın nasıl harcandığı veya elde edildiği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylemişti.

Mahkemedeki savunmasında, o dönem ülkeyi yönetmekle meşgul olduğunu söyleyen Sarkozy, "muhasebe detaylarıyla" ilgilenemediğini iddia etti. Kamunun parası konusunda dikkatsiz olduğu suçlamasını da "masal" olarak tanımladı.

Mahkeme ise Sarkozy'nin yapılan fazla harcamadan haberdar edildiğine ve eski cumhurbaşkanının bu durumu bilmesine karşın harekete geçmediğine hükmetti.

Fransa'da merkez sağın önde gelen isimlerinden olan Nicolas Sarkozy, 2007-2012 yılları arasında görev yapmış; 2012'deki seçimi ise Sosyalist Parti'nin adayı François Hollande kazanmıştı.

Nicolas Sarkozy, Mart ayında görülen başka bir davada da suçlu bulunmuştu.

Sarkozy, o davada, partisi hakkında yürütülen mali soruşturma konusunda bilgi sızdırması için bir yargıca rüşvet olarak mevki teklif etmekten suçlu bulunmuştu.

Sarkozy ise yargıcın, Monaco'daki bu göreve hiçbir zaman getirilmemiş olduğunu söyleyerek kendisini savunmuştu.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı, temyiz başvurusu yaptığı bu davada,

Hatıralarını yayımladı

Sarkozy, hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle 2017'deki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olamadı.

Fakat siyasetten çekildiğini açıkladığı 2018 yılından bu yana bütün eski Fransa liderleri gibi kamuoyunun ilgisini topluyor, gittiği her yerde çevresini kalabalıklar sarıyor.

Sarkozy'nin anılarını kaleme aldığı "Fırtınalar Zamanı" başlıklı kitap bu yaz yayımlanmıştı.

Kitap için düzenlenen imza günlerinde kuyruklar oluşmuş ve kitap Fransa'da haftalarca "en çok satanlar" listesinde yer almıştı.

Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu
Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu

Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanı, Mahkeme, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar 13:05 Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı 12:59 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu 12:52 Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti 12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş 12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin 11:06 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri
12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti
12:19 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş
12:12 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu
12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş
11:50 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı         
13:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz         
13:04
"Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü         
12:53
115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar         
12:26
Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş         
12:20
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 13:40:51. #1.11#
SON DAKİKA: Sarkozy, Fransa'da 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement