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Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu - Son Dakika

Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu

Gazze'deki ateşkesin sona ermesiyle saldırılarına yeniden başlayan İsrail, Yemen'in Sana kentinde İran destekli Husi milislerine ait bir askeri tesis vurdu. Suudi medyası patlamanın hava saldırısından kaynaklandığını bildirirken üst düzey bir Husi yetkilisi, patlamanın eski mühimmatların patlamasından kaynaklandığını iddia etti.

Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen\'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu
01.12.2023 - 13:56,  Güncelleme: 14:25
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İsrail ile Hamas arasındaki esir mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu. "İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlarken bu kez bir başka ülkeyi de hedef aldı. İsrail, Yemen'in Sana kentinde İran destekli Husi milislerine ait bir askeri tesisi savaş uçaklarıyla vurdu.

İSRAİL ATEŞKESİN SONA ERMESİYLE SALDIRILARA YENİDEN BAŞLADI

Gazze'de 7 gündür devam eden geçici ateşkes bu sabah itibarıyla sona ererken İsrail ordusu, bölgeye yönelik saldırılarına yeniden başladı. Han Yunus'u hedef alan İsrail ordusu 54 Filistinliyi katlederken bölgeden gelen bir haber herkesi tedirgin etti.

YEMEN'DE HUSİ MİLİSLERİNE AİT TESİSİ VURDULAR

Suudi el-Hadas televizyonunun haberine göre İsrail, Yemen'in Sana kentinde İran destekli Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu. Suudi medyası patlamanın hava saldırısından kaynaklandığını bildirirken üst düzey bir Husi yetkilisi, patlamanın eski mühimmatların patlamasından kaynaklandığını iddia etti.

İSRAİL BASINI: ORDU YAHYA SİNWAR'IN PEŞİNDE

İsrail basını, IDF'nin saldırılarını Hamas liderlerinden Yahya Sinwar'ın saklandığı bölgeye yoğunlaştırdığını yazdı. Jerusalem Post'ta yer alan haberde "IDF, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın saklandığına inanılan Han Yunus kentindeki sivillere Cuma sabahı İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes sona erdiğinde tahliye emri verdi ve Han Yunus şehrinin tehlikeli bir savaş bölgesi olduğu uyarısında bulundu" denildi.

AKSA TUFANI'NIN BEYİN TAKIMINDA YER ALIYORDU

2011 yılında bir mahkum takası anlaşmasıyla serbest bırakılan Sinwar, Aksa Tufanı Harekatı'nın beyin takımında yer alan az sayıda kişiden biri olarak görülüyor. Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'den sonra 2 numara konumunda bulunan Sinwar, İsrail'in arananlar listesinin de ilk sıralarında yer alıyor.

Filistin, İsrail, Yemen, Gazze, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Savaş bir ülkeye daha sıçradı! İsrail, Yemen'deki Husi milislerine ait bir askeri tesisi vurdu - Son Dakika
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