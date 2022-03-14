Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde - Son Dakika
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Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde

14.03.2022 18:29
Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Rus güçleri bugün başkent Kiev'e 2 ağır darbe indirdi. Sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, bölgede bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti. Patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürerken, Rus güçleri bugün başkent Kiev'i vurdu. Başkentteki Obolon'da, sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Kiev'deki Kurunevka bölgesine bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerde ve araçlarda ağır hasar oluştu.

Ülke basınında yer alan habere göre, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemi Rus güçlerince atılan seyir füzesini havada vurdu. Füzeden kopan parça, Kurunevka bölgesindeki yola düştü ve patlama oldu. Patlamanın etkisiyle bölgedeki araçlardan kopan parçalar onlarca metre uzağa saçıldı.

Ukrayna güçlerinin Donetsk'e saldırısında en az 20 kişi öldü

Öte yandan Donetsk'teki sözde ayrılıkçı yönetimin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Donetsk'e Ukrayna güçleri tarafından fırlatıldığı ileri sürülen Toçka-U füzesinin yönetim binası üzerinde hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, füze parçalarının düşmesi sonucu meydana gelen patlamalarda şehir merkezindeki banka önünde sırada bekleyen sivillerden aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde - Son Dakika


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