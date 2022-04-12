Savaşın 48. gününde Ukrayna'dan vahim iddia: Rusya, Mariupol'de kimyasal silah kullandı - Son Dakika

Ukraynalı siyasetçi Ivanna Klympush, Rusya'nın Mariupol'de "bilinmeyen bir madde" kullandığını söylerken, insanların nefes almakta zorlandığını söyledi. Klympush, "Bu muhtemelen kimyasal silah" paylaşımını yaptı. Dün ayrıca Ukrayna'nın Azov'daki taburunun Telegram hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, Rus dronelarının Ukrayna'daki askerler ve siviller üzerine zehirli madde bıraktığı da öne sürüldü.

"İDDİALAR DOĞRUYSA DERİN ENDİŞE KAYNAĞI"

Ukrayna'dan gelen bu açıklamalara ABD ve İngiltere'den de yanıt geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) konuyu yakından takip ettiklerini duyurdu. Pentagon sözcüsü John Kirby, "Sosyal medyada Rus güçlerinin Mariupol'de kimyasal silah gönderdiğine dair iddiaların farkındayız. Şu an için bunların doğruluğunu onaylayamayız fakat yakından takip ediyoruz" dedi. Kirby açıklamasının devamında, "Eğer bu iddialar doğruysa derin endişe kaynağı ve Rusya'nın biber gazını kimyasal unsurlarla karıştırmasından endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: PUTİN'İ SORUMLU TUTACAĞIZ

Kimyasal silah iddiaları ile ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamayı bizzat İngiltere Dışişleri Bakanı Lizz Truss yaptı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Truss, "Rusya'nın Mariupol'de insanlara kimyasal silahlar kullandığına dair haberler geliyor. Bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını öğrenmek için hızlıca çalışıyoruz. Bu tür silahların kullanımı gerilimi artıracaktır ve biz de Putin ve rejimini sorumlu tutacağız" dedi.