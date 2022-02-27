Savaşın kaderini değiştiren Türk! Ukrayna "Selamınızı aldık" diyerek taktiği Rusya'ya karşı kullanmaya başladı - Son Dakika

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı en sıkı takip edildiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Gerek Boğazlar'ın durumu gerekse de savaşın Karadeniz'de cereyan etmesi nedeniyle Türk halkı, bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor. Önceki gün Emre Akkaya isimli gencin Ukrayna'ya önerisi de sosyal medyada gündem oldu.

"SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR, ZELENSKİ'YE İLETİN BUNLARI"

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabına bir mesaj gönderen Emre Akkaya, "Ya size nasıl ulaşabilirim dm'den? Açıktan yazamadığım stratejiler var. Bu savaşın seyrini değiştirebilecek güçte ve bunu Zelenski ile orduya iletmelisiniz. Lütfen artık yazın bana. Aramadığım konsolosluk kalmadı" ifadelerini kullandı.

"DRONELERE EL BOMBASI KOYUP KAMİKAZE ATIŞI YAPIN"

Daha sonra Ukraynalılara taktik veren Akkaya, "Basit dronelere gerekirse el bombası, gerekirse molotof koyup konvoya kamikaze atışı yapabilirsiniz. Şu an marketlerde bunu yapacak yüzlerde drone var" dedi.

UKRAYNA UYGULAMAYA KOYDU

Akkaya'nın sözlerinin ardından harekete geçen Ukrayna askerlerinin, marketlerde aldıkları droneler ile çektirdikleri fotoğraf ise sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.