Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi

Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran\'dan 500 füzeyle misilleme geldi
04.03.2026 05:28
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 5. güne girildi. CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu için "Henüz 100 saat bile dolmadan yaklaşık 2 bin hedefi 2 binden fazla mühimmatla vurduk. İran'ın hava savunmasını ciddi şekilde zayıflattık" açıklamasında bulundu. İran ise ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak 500'den fazla balistik füze, 2 bini aşkın da dron fırlatıldığını açıkladı.

ABD- İsrail ile İran arasında başlayan savaş beşinci gününde giderek şiddetlenirken, karşılıklı saldırılar Orta Doğu'daki gerilimi kritik bir noktaya taşıdı. ABD ve İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik geniş çaplı operasyonları sürerken, Tahran da balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla misillemelerini artırdı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OPERASYON"

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) hakkında açıklamalarda bulundu. Orta Doğu'daki ABD kuvvetlerinin yaklaşık yarım asırdır Amerikalıları tehdit eden İran'ın askeri kapasitesini ortadan kaldırmak amacıyla eşi benzeri görülmemiş bir operasyon yürüttüğünü söyleyen Cooper, "Operasyona 50 binden fazla asker, 200 savaş uçağı, 2 uçak gemisi ve ABD'den gelen bombardıman uçakları katılıyor. İlave kabiliyetler de yolda" ifadelerini kullandı.

Söz konusu askeri gücün, bölgeye 1 nesildir yapılan en büyük askeri yığınak olduğunu vurgulayan Cooper, "Operasyonun ilk saatlerinde, CENTCOM kuvvetleri İsrail ile birlikte, İran'a karşı ezici ve benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdi. 2003'teki 'Şok ve Dehşet' harekatını hatırlayanlar vardır; bu operasyonun ilk 24 saati onun neredeyse iki katı ölçekliydi" diye konuştu.

"BİZİ HEDEF ALABİLECEK HER ŞEYİ VURUYORUZ"

Deniz altından, uzaya ve siber saldırılara kadar kesintisiz taarruzu sürdürdüklerini ifade eden Cooper, "Henüz 100 saat bile dolmadan yaklaşık 2 bin hedefi 2 binden fazla mühimmatla vurduk. İran'ın hava savunmasını ciddi şekilde zayıflattık; yüzlerce balistik füze, fırlatma rampası ve insansız hava aracını imha ettik. Basitçe söylemek gerekirse, bizi hedef alabilecek her şeyi vuruyoruz" şeklinde konuştu.

"17 İRAN GEMİSİNİ İMHA ETTİK"

Operasyona ABD'nin bombardıman uçaklarının da destek verdiğinin altını çizen Cooper, "B-2 ve B-1 bombardıman uçaklarımız İran'ın derinliklerindeki füze tesislerine cerrahi hassasiyette saldırılar düzenledi. Dün gece de B-52'ler balistik füze komuta-kontrol noktalarını vurdu" dedi. Ayrıca İran donanmasını hedef aldıklarını aktaran Cooper, "Şu ana kadar 17 gemiyi imha ettik ve bunlara ağır hasar alan operasyonel durumdaki en önemli denizaltıları da dahil. On yıllardır uluslararası deniz taşımacılığını taciz eden İran rejiminin bugün Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı veya Umman Körfezi'nde seyir halinde tek bir gemisi yok" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAN 500 BALİSTİK FÜZEYLE MİSİLLEME

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Tahran yönetiminden de bu çıkışa yanıt gecikmedi. İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak 500'den fazla balistik füze, 2 bini aşkın da dron fırlatıldığını açıkladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • pffwxgbvr7 pffwxgbvr7:
    psikolojik hareketler bunlar yavaş yavaş modelleriniz bozuluyor 2 0 Yanıtla
  • 6565y5 6565y5:
    kazan kim oldu peki 2 0 Yanıtla
