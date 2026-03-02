Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi - Son Dakika
Son Dakika

Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Haberin Videosunu İzleyin
Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail\'i vurdu, Tel Aviv\'den jet misilleme geldi
02.03.2026 05:12
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu. Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği bu en şiddetli saldırıda 6 füze kullanılırken, Tel Aviv'den misilleme gecikmedi. İsrail ordusunun Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarında başkent Beyrut ve çevresinde çok sayıda patlama meydana geldi.

İsrail ve ABD İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan'dan füze atıldığını öne sürdü.

SAVAŞTA BİR İLK

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

ATEŞKESTEN BU YANA EN ŞİDDETLİ SALDIRI

İsrail ordu sözcülüğünden konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi. İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı. Öte yandan, İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan'dan 6 füze atıldığını aktardı. Hizbullah, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi üzerine yayımladığı taziyede saldırı düzenleyeceklerine işaret etmişti.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GECİKMEDİ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgesel çatışma endişelerine yol açarken, İsrail'den bu endişeleri artıracak bir adım daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine gerçekleştirilen füze saldırılarına yanıt olarak Lübnan genelindeki Hizbullah hedeflerinin vurulmaya başlandığı bildirildi.

"HİZBULLAH LÜBNAN'I YIKIMA SÜRÜKLÜYOR"

IDF'nin Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği aktarılarak, "Hizbullah, İran rejimi adına hareket ederek İsrailli sivilleri hedef alıyor ve Lübnan'ı yıkıma sürüklüyor" denildi. İsrail ordusunun beklenmedik durumlara hazırlıklı olduğu vurgulanan açıklamada, "IDF birlikleri, 'Aslanın Kükremesi Operasyonu' kapsamında böyle bir senaryoya ve diğer cephelerde karşılaşılabilecek durumlara hazırlıklıdır" ifadelerine yer verildi.

LÜBNAN'DA ÇOK SAYIDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiği ve dumanların yükseldiği görüldü. Bölge halkının yaşadığı panik de amatör kameralara yansıdı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI YAPILMIŞTI

İsrail ordusundan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan fırlatılan füzeler nedeniyle ülkenin kuzey kesimlerinde sirenlerin çaldığı bildirilmişti. En az 1 füzenin önlendiği, bazı füzelerin ise açık alanlara düşmesine izin verildiği belirtilirken, herhangi bir can kaybı ya da hasar bildirilmediği aktarılmıştı. IDF, saldırıların Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

