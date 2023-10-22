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Savunma Bakanı açıkladı! İşte İsrail'in bomba üstüne bomba yağdırdığı Gazze'deki 3 aşamalı planı - Son Dakika

Savunma Bakanı açıkladı! İşte İsrail'in bomba üstüne bomba yağdırdığı Gazze'deki 3 aşamalı planı

Son Güncelleme: 22.10.2023 11:33

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'de Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gazze'de 3 aşamalı bir plan öngördüklerini belirten Gallant, hedefin Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerini bitirerek, Gazze Şeridi'nde yeni bir ''güvenlik rejimi'' oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm sorumluluğunu tamamen sona erdirmek olduğunu ifade etti.

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek 16 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, önceki gün yaptığı açıklamada Gazze Şeridi için üç aşamalı bir plan öngördüklerini, sonuna gelindiğinde İsrail'in bu bölgeye yönelik tüm sorumluluklarının son bulacağını söyledi.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

İsrail Savunma Bakanı Gallant, Parlamento (Knesset) Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada hedefin Hamas'ın askeri ve hükümet yeteneklerini bitirmek, Gazze Şeridi'nde yeni bir 'güvenlik rejimi' oluşturarak İsrail'in Gazze'ye yönelik tüm sorumluluğunu tamamen sona erdirmek olduğunu söyledi.

1) Buna göre ilk aşamada Hamas'ı yenmek ve altyapıya zarar vermek için hava bombardımanını kara harekâtı izleyecek.

2) İkinci aşamada direniş cephelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Gallant'a göre bu uzun bir süreç olabilir.

3) Üçüncü aşamada ise Gazze Şeridi'nde yeni bir güvenlik rejimi oluşturulması, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki günlük yaşama dair sorumluluklarına son vermesi, Gazze ve etrafında yaşayan İsrailliler için yeni bir güvenlik gerçekliğinin oluşturulması hedefleniyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 86 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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Son Dakika Dünya Savunma Bakanı açıkladı! İşte İsrail'in bomba üstüne bomba yağdırdığı Gazze'deki 3 aşamalı planı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savunma Bakanı açıkladı! İşte İsrail'in bomba üstüne bomba yağdırdığı Gazze'deki 3 aşamalı planı - Son Dakika
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