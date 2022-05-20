Savunma Sanayi Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye uygulanan bazı kısıtlamaları kaldırdı

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İngiltere ziyareti kapsamında basına açıklama yaptı. İngiltere ile Türkiye arasındaki savunma sanayii ilişkilerinin daha da ileriye taşınması konusunda adımlar atıldığını belirtti. Prof. Dr. Demir açıklamasında "Özellikle Türkiye'ye uygulanan bazı kısıtlamalar konusunda daha önce söz verilen olumlu adımların atıldığını, hayata geçtiğini ve bunların kaldırıldığını görmek daha olumlu bir hava estirdi" dedi.

Savunma Sanayi Başkanı sözlerine şöyle devam etti;

"Bu adımların atılması müttefiklik ruhu içinde hareket etmenin önemini ve İngiltere tarafının bu ruha uygun davranması durumunda ne kadar pozitif bir gündem oluşabileceğini gördük. O açıdan pozitif gündeme yoğunlaşmak hem ikili ilişkiler açısından hem de müttefiklik açısından çok faydalı bir atmosfer oluşturuyor."