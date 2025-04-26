Saynur Altuğ Derman: Türkiye savaş değil barış istiyor

Haberler.com'da Neşe Berber'in sunduğu programa katılan dış politika uzmanı Saynur Altuğ Derman, dünyadaki güç dengeleri, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve gelecekte artması beklenen çatışmalar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İÇ POLİTİKA, DIŞ POLİTİKADAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR"

Saynur Altuğ Derman, iç politikanın dış politika gelişmeleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "İç politika, dış politikadan bağımsız değildir ama dış politikadaki değişmeler ülkemizi de etkiliyor" dedi. Son dönemde uluslararası birlikler içinde çözülmelerin arttığını vurgulayan Derman, ülkeler arasındaki güvenin sarsıldığını ifade etti.

"ABD'NİN HEGEMON SÖYLEMLERİ AVRUPA'YI KIZDIRDI"

ABD'nin hegemon güç olarak diğer devletlere üstünlük kurma isteğinin Avrupa'da ciddi rahatsızlık yarattığını belirten Derman, "ABD'nin hegemon güç olarak diğer devletleri kontrol etme isteği ve 'beni dinlemek zorundasınız' söylemleri Avrupa'yı kızdırdı" dedi. Ayrıca, Rusya'nın enerji akışının kesilmesinin Avrupa'yı derinden etkilediğini belirtti ve bu durumun bölgesel krizleri tetiklediğini söyledi.

"TÜRKİYE SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İSTİYOR"

Dünya genelinde çatışma bölgelerinin artmasını beklediğini söyleyen Derman, buna rağmen Türkiye'nin duruşunun barıştan yana olduğunu vurguladı. "Türkiye savaş değil barış istiyor" diyen Derman, Kıbrıs, Yunanistan ve Suriye gibi kritik meselelerde Türkiye'nin dikkatli olması gerektiğini ifade etti. ABD'nin müdahale ettiği bölgelerde sürekli çözümsüzlük ve çatışma ortamı oluştuğunu da belirtti.