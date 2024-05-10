Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi

Prens William, Scilly Adaları'ndaki turuna devam ediyor. Güney Batı'nın meşhur lezzeti olan Cornish pastyleri satın alan William, ailesi için hediyelik eşyalar götüreceğini belirtti. Galler Prensesi'nin kanser tedavisi nedeniyle kraliyet görevlerini üstlenen Prens, St Mary's limanına indi ve yerel işletmelerin temsilcileriyle görüştü. Ayrıca, St. Mary's Toplum Hastanesi'nde yeni bir sağlık tesisi için temel atma törenine katıldı.

10.05.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prens William, Scilly Adaları'ndaki turuna devam ederken, Güney Batı'nın meşhur lezzeti olan Cornish pastyleri satın aldı ve ailesi için hediyelik eşyalar götüreceğini belirtti. 41 yaşındaki William, daha küçük adalardan biri olan Tresco'dan tekne ile St Mary's limanına vardı.

Galler Prensesi'nin kanser tedavisi görürken kraliyet görevlerine devam eden Prens, iyi havadan ve sabah yaptığı yüzme keyfinden memnun olduğunu paylaştı. Prens, Cornwall Dükü bayrağı taşıyan The Pegasus adlı tekne ile St Mary's limanına indi.

Prens, On the Quay kafesinde beş tane geleneksel Cornish pasty satın aldı. Her biri 5.50 sterlin olan pastalar için, "Çok lezzetli kokuyorlar. İnsanın ağzını sulandırıyor," dedi. Daha sonra eve dönmesi gerektiğini, ancak hava güzel olduğunda adalara tekrar geleceğini söyledi.

Ayrıca, St Mary's limanında yerel işletmelerin temsilcileriyle görüştü. Bu liman, adalara gelen turistler için önemli bir nokta olup, çeşitli gemileri ağırlıyor. Prens, daha sonra St. Mary's Toplum Hastanesi'nde yeni bir sağlık tesisi için temel atma törenine katıldı.

Öte yandan, Prens Harry ve Meghan Markle, Nijerya'da üç günlük bir ziyarete başladılar. Prens Harry, bir okulda çocuklarla zihinsel sağlık üzerine konuştu ve kötü günlerin normal olduğunu anlattı. Çift, Abuja'ya varmalarının ardından çeşitli etkinliklere katıldı.

Prens William'ın ziyareti sırasında çocuklarının onu özlediğini ve onlarla hafta sonunu geçirmek için eve döneceğini söyledi. Harry ise İngiltere'ye dönüşünün Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümünü kutlamak için olduğunu belirtti.

Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi
Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi
Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi
Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi

Kate Middleton, Prens William, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:46 Bursa’da çöp evde bulunan çocuğun davasında mütalaa açıklandı Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun davasında mütalaa açıklandı
15:37 Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce kişi Tesla fabrikasına saldırdı Almanya'nın başkenti Berlin'de yüzlerce kişi Tesla fabrikasına saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:08:03. #1.11#
SON DAKİKA: Scilly Adaları turunda bir hayli neşeli olduğu gözlenen Prens William, satın aldığı Cornish Pastyleri karısı ve çocuklarına götüreceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement