Şam yönetimi ve SDG, Suriye\'de entegrasyon için anlaştı

Suriye hükümeti ile SDGarasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma; ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu kapsıyor.

SURİYE ORDUSU HASEKE VE KAMIŞLI'YA GİRECEK

Anlaşma metnine göre, askeri güçler temas hatlarından çekilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Haseke ve Kamışlışehir merkezlerine girecek.

3 TUGAYDAN OLUŞACAK SDG TÜMENİ KURULACAK

Ayrıca SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulacak ve Ayn el-Arab güçleri için de Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde ayrı bir tugay oluşturulacak.

YERİNDEN EDİLENLER GERİ DÖNECEK

Anlaşma, sivil memurların kadrolarının korunmasıyla birlikte Özerk Yönetim kurumlarının da Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini" içeriyor. Metinde, yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönüşlerinin garanti altına alınacağı da belirtiliyor.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAM METNİ

"Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Hükümeti Arasındaki Anlaşma Metni;