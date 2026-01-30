Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Şam yönetimi ve SDG, Suriye\'de entegrasyon için anlaştı
30.01.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şam yönetimi ve SDG, Suriye\'de entegrasyon için anlaştı
Haber Videosu

ABD'nin desteğini çektiği terör örgütü SDG Suriye'de Şam yönetimi ile ateşkes ve entegrasyon konusunda anlaştıklarını açıkladı. Suriye devlet televizyonu da entegrasyon sürecinde ilerlemelerin yaşandığını duyurdu. Yeni bir mutabakatla birlikte Suriye güçleri Haseke ve Kamışlı'ya konuşlanacak.

Suriye hükümeti ile SDGarasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma; ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu kapsıyor.

SURİYE ORDUSU HASEKE VE KAMIŞLI'YA GİRECEK

Anlaşma metnine göre, askeri güçler temas hatlarından çekilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Haseke ve Kamışlışehir merkezlerine girecek.

3 TUGAYDAN OLUŞACAK SDG TÜMENİ KURULACAK

Ayrıca SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulacak ve Ayn el-Arab güçleri için de Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde ayrı bir tugay oluşturulacak.

YERİNDEN EDİLENLER GERİ DÖNECEK

Anlaşma, sivil memurların kadrolarının korunmasıyla birlikte Özerk Yönetim kurumlarının da Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini" içeriyor. Metinde, yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönüşlerinin garanti altına alınacağı da belirtiliyor.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAM METNİ

"Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Hükümeti Arasındaki Anlaşma Metni;

  • Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında, kapsamlı bir anlaşma uyarınca ateşkese varılmış; iki taraf arasındaki askeri ve idari güçlerin kademeli bir entegrasyon süreci üzerinde de mutabakata varılmıştır.
  • Anlaşma; askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesini, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesini ve bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasını,
  • Suriye Demokratik Güçleri'nden üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulmasını ve buna ek olarak Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani güçleri için bir tugay kurulmasını kapsamaktadır.
  • Anlaşma ayrıca, sivil memurların kadrolarının korunmasıyla birlikte Özerk Yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini de içermektedir. Ayrıca Kürt halkının medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönüşlerinin garanti altına alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştır.
  • Anlaşma, ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek ve ülkeyi yeniden inşa etme çabalarını birleştirerek, Suriye topraklarını birleştirmeyi ve bölgede tam entegrasyon sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır."

Suriye, Güncel, Terör, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mw8sqfkhfb mw8sqfkhfb:
    seve sseve :) 4 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak Ahmet Çak:
    ya seve seve yada dike dike başka yolu yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın Herkes bu hamburgerciyi konuşuyor! Yarım litrelik suya istedikleri fiyata bakın
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek

11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:28
Icardi’den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
11:16
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
08:32
Piyasalarda Fed korkusu Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:51:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.