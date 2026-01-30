Şam yönetimi ve SDG, Suriye\'de entegrasyon için anlaştı

Suriye hükümeti ile SDGarasında kapsamlı bir anlaşmaya varıldı. Anlaşma; ateşkesin sağlanmasını, askeri ve idari güçlerin kademeli entegrasyonunu kapsıyor.
SURİYE ORDUSU HASEKE VE KAMIŞLI'YA GİRECEK
Anlaşma metnine göre, askeri güçler temas hatlarından çekilecek ve Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçleri Haseke ve Kamışlışehir merkezlerine girecek.
3 TUGAYDAN OLUŞACAK SDG TÜMENİ KURULACAK
Ayrıca SDG'ye bağlı üç tugaydan oluşan bir askeri tümen kurulacak ve Ayn el-Arab güçleri için de Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde ayrı bir tugay oluşturulacak.
YERİNDEN EDİLENLER GERİ DÖNECEK
Anlaşma, sivil memurların kadrolarının korunmasıyla birlikte Özerk Yönetim kurumlarının da Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini" içeriyor. Metinde, yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönüşlerinin garanti altına alınacağı da belirtiliyor.
İŞTE AÇIKLAMANIN TAM METNİ
"Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Hükümeti Arasındaki Anlaşma Metni;
- Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye hükümeti arasında, kapsamlı bir anlaşma uyarınca ateşkese varılmış; iki taraf arasındaki askeri ve idari güçlerin kademeli bir entegrasyon süreci üzerinde de mutabakata varılmıştır.
- Anlaşma; askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesini, İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmesini ve bölgedeki güvenlik güçlerinin entegrasyon sürecinin başlatılmasını,
- Suriye Demokratik Güçleri'nden üç tugayı içeren bir askeri tümen oluşturulmasını ve buna ek olarak Halep vilayetine bağlı bir tümen bünyesinde Kobani güçleri için bir tugay kurulmasını kapsamaktadır.
- Anlaşma ayrıca, sivil memurların kadrolarının korunmasıyla birlikte Özerk Yönetim kurumlarının Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini de içermektedir. Ayrıca Kürt halkının medeni ve eğitim haklarının düzenlenmesi ve yerinden edilenlerin bölgelerine geri dönüşlerinin garanti altına alınması konusunda da anlaşmaya varılmıştır.
- Anlaşma, ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirerek ve ülkeyi yeniden inşa etme çabalarını birleştirerek, Suriye topraklarını birleştirmeyi ve bölgede tam entegrasyon sürecini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır."
