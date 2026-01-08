YPG\'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

10 Mart mutabakatı kapsamında yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olması beklenen terör örgütü SDG'den beklenen hamle gelmediği gibi Halep'te sivillere yönelik saldırılar düzenlendi.

SAAT VERİP UYARI YAPILDI

Yaşanan gerilimin ardından Suriye Ordusu bugün yaptığı açıklamayla Halep'te terör örgütü PKK/ YPG işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'da SDG mevzilerine operasyon başlatacağını duyurmuştu.

NOKTA OPERASYONLAR BAŞLADI

Terör örgütüne verilen süre resmen dolarken, Suriye ordusu da Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı.

TANKLAR GİRDİ, ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Operasyonların Eşrefiye, Şeyh Maksut ve Beniy Zeyd'te yoğunlaştığı kaydedilirken, tankların da bölgeye girişiyle şiddetli çatışmaların yaşandığı kaydedildi.

HAVAN ATIŞLARIYLA HEDEF ALDILAR

Suriye ordusu, önceden belirlenen ve sivillerin uzak durmasının istendiği YPG hedeflerini havan atışlarıyla hedef almaya başladı. Terör örgütünün karşılık vermesiyle çatışmalar yeniden yoğunlaştı.

SİVİLLERİN UZAK DURACAĞI KONUMLARI PAYLAŞTILAR

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedef alınacak noktaların konumlarını paylaşarak sivillerin bölgeden uzaklaşmasını istedi.

Suriye haber ajansı SANA'daki habere göre, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait beş konum harita üzerinden paylaşıldı. Sivillerin bölgeyi derhal tahliye etmesi gerektiği belirtilen haberde PKK/YPG'nin, söz konusu konumları, şehrin mahallelerini ve sakinlerini bombaladığı askeri bir üs olarak kullandığı kaydedildi.

Örgüte ait 3'ü Şeyh Maksud 2'si Eşrefiyye'de olmak üzere beş konum harita üzerinden paylaşılarak sivillerin bölgeden uzaklaşması istendi. Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde hedef alınacak noktaların Suriye'deki haber kanalları ve platformları üzerinden paylaşılacağını bildirmişti.

MSB: SURİYE YARDIM İSTERSE TÜRKİYE GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAR

Suriye ordusunun Halep'te başlattığı operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: "Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

BAKAN FİDAN: SDG'NİN TERÖRE ARTIK VEDA ETMESİ GEREK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise operasyona ilişkin, "Gelinen noktada, SDG'nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı, Suriye'nin huzur ve istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engeldir. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir" dedi.

TÜNEL UZUNLUĞU 743 KİLOMETREYE ULAŞTI

Öte yandan; bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türk Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında; sınırlarda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Suriye Harekât Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, 743 (Tel Rıfat: 302/ Menbic 441) kilometreye ulaşıldı. Böylece Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamı, Menbic'de ise yüzde doksan biri imha edildi.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti. Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.