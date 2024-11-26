Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Brezilya'da sel felaketinde sosyal medya fenomeni Jeniffer Soares Martins hayatını kaybetti. Şiddetli yağmurda araçlarında mahsur kalan Jeniffer ve eşi Wallison, sürüklenme korkusuyla arabayı terk etti. Uyarılara rağmen sel sularına kapılan Jeniffer, 300 metre sürüklendikten sonra boğularak öldü. Eşi Wallison ise kurtulmayı başardı.

26.11.2024 10:08
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Brezilya'nın Uberlândia kentinde yürek burkan bir olay yaşandı. 28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Jeniffer Soares Martins, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri son anda ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Yürekleri dağlayan görüntülerde, bir yerel sakin merdiven uzatarak Jeniffer'ı kurtarmaya çalışıyor, ancak genç kadın azgın sulara kapılıp gidiyor. Pazar günü saat 01:00 sıralarında, yarım saatte yağan şiddetli yağmur sonrası Jeniffer ve eşi Wallison Lima, arabalarının dışında mahsur kaldı.

Bel hizasına kadar yükselen suda çift, sürüklenme korkusuyla arabayı bırakıp merdivene ulaşamadı. Çevreden bir kadının "Tehlikeli, arabaya geri dönün!" diye bağırdığı duyuluyor. Jeniffer yaklaşık 300 metre sürüklendikten sonra saat 01:25'te bulundu. Boğulma ve çoklu travma nedeniyle hayatını kaybetti.

Eşi Wallison da sele kapıldı ancak kurtulmayı başardı. Jeniffer'ı baygın halde bulan Wallison, itfaiyecilerle birlikte eşini kurtarmaya çalıştı. Instagram'dan duygusal bir paylaşım yapan Wallison, "Mesajlarınız için teşekkürler. Hepsine cevap veremiyorum. Çok zor bir dönemdeyiz. Sadece onun geri dönmesini istiyorum!" dedi.

50 binden fazla takipçisi olan Jeniffer'ın ailesi, "Bıraktığın boşluk ölçülemez olacak. Gittiğin her yere yaydığın neşeyi ve sevgiyi sonsuza dek hissedeceğiz" açıklamasında bulundu. Bir akrabası ise "O sadece bir influencer değil, bir ışık huzmesiydi" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

14 yıldır birlikte olan ve 8 yıllık evli olan çift, sosyal medyada seyahat ve k

Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti
Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti

Sosyal Medya, Brezilya, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sel sularına kapılan sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti - Son Dakika

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