Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı - Son Dakika
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Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

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Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
19.07.2025 09:11
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Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
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Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ülkede 159 kişi hayatını kaybetti, en az 300 kişi de yaralandı. Felaketin boyutu her geçen gün ağırlaşırken sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı. Suyun kuvvetiyle savrulan muhabir, "Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım" ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın Pencap eyaleti, muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle tarihinin en ağır felaketlerinden birini yaşıyor. Yoğun yağışların ardından gelen sellerde can kaybı 159'a ulaşırken, en az 300 kişinin de yaralandığı bildirildi. Felaketin bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

"ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

Yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, can kayıplarının önemli bir kısmı evlerin çatılarının çökmesi sonucu meydana geldi. Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz,birçok bölgede "acil durum" ilan edildiğini duyurdu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hükümet insani yardımların ulaştırılması için tüm olanakların seferber edildiğini açıkladı.

Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

MUHABİR CANLI YAYINDA SELE KAPILDI

Felaketin boyutlarını gözler önüne seren en çarpıcı görüntülerden biri, hafta başında Pencap'ta görev yapan yerel kanal Ruhi TV muhabiri Ali Musa Rıza'nın canlı yayın sırasında sele kapıldığı anlar oldu. Yayın sırasında suyun kuvvetiyle savrulan muhabir, "Görüyorsunuz su beni itiyor. Burada durmak çok zor. Kendimi güvene almalıyım" ifadelerini kullandıktan sonra suda sürüklenmeye başladı.

Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

Ali Musa Rıza, bölge halkının yaşadığı sıkıntıları gösterebilmek adına yayınını sel sularının içinden gerçekleştirdiğini belirtti. Olay, medyanın afet bölgesindeki zorluklara karşı nasıl bir fedakârlık içinde çalıştığını da gözler önüne serdi.

Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı

HER YIL AYNI SENARYO

Pakistan'da temmuz-eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, her yıl yüzlerce kişinin ölümüne ve büyük çaplı maddi kayıplara neden oluyor. Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı olarak bu tür afetlerin hem şiddetinin hem de sıklığının artacağı uyarısında bulunuyor.

Doğal Afetler, Pakistan, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı - Son Dakika

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